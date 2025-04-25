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Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина
Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина
Стая бездомных собак напала на женщину на детской площадке в Евпатории. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад по уголовному делу запросил глава СК... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T09:42
2025-04-25T09:42
крым
новости крыма
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
бездомные собаки
происшествия
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Стая бездомных собак напала на женщину на детской площадке в Евпатории. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад по уголовному делу запросил глава СК Александр Бастрыкин.Уточняется, что о факте нападения стали известно из социальных сетей. Следком по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело о халатности.В России участились случаи нападения собак на людей. 22 апреля в Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. 27 марта председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за неоднократных случаев нападения бродячей собаки в Старом Крыму. 26 марта по требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. До этого в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыЗакон о защите людей от бездомных животных – Володин торопит регионыУкусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысяч
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), бездомные собаки, происшествия, евпатория
Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина

Бродячие собаки напали на женщину на детской площадке в Евпатории

09:42 25.04.2025
 
© Фото: ru.fotolia.comЗлая собака
Злая собака
© Фото: ru.fotolia.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Стая бездомных собак напала на женщину на детской площадке в Евпатории. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад по уголовному делу запросил глава СК Александр Бастрыкин.
"В городе Евпатории вблизи детской площадки стая бродячих собак напала на местную жительницу, причинив ей телесные повреждения. Очевидец произошедшего отогнал животных, пострадавшей потребовалась медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что о факте нападения стали известно из социальных сетей. Следком по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело о халатности.

"Председатель Следкома России поручил руководителю Главного следственного управления по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказано в сообщении.

В России участились случаи нападения собак на людей. 22 апреля в Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. 27 марта председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за неоднократных случаев нападения бродячей собаки в Старом Крыму. 26 марта по требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. До этого в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.
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КрымНовости КрымаАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Бездомные собакиПроисшествияЕвпатория
 
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