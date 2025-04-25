https://crimea.ria.ru/20250425/staya-sobak-napala-na-zhenschinu-v-evpatorii--delo-na-kontrole-bastrykina-1145953853.html

Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина

Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина

Стая бездомных собак напала на женщину на детской площадке в Евпатории. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад по уголовному делу запросил глава СК... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T09:42

2025-04-25T09:42

2025-04-25T09:42

крым

новости крыма

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

бездомные собаки

происшествия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Стая бездомных собак напала на женщину на детской площадке в Евпатории. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад по уголовному делу запросил глава СК Александр Бастрыкин.Уточняется, что о факте нападения стали известно из социальных сетей. Следком по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело о халатности.В России участились случаи нападения собак на людей. 22 апреля в Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. 27 марта председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за неоднократных случаев нападения бродячей собаки в Старом Крыму. 26 марта по требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. До этого в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыЗакон о защите людей от бездомных животных – Володин торопит регионыУкусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысяч

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), бездомные собаки, происшествия, евпатория