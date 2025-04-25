Стая собак напала на женщину в Евпатории – дело на контроле Бастрыкина
Бродячие собаки напали на женщину на детской площадке в Евпатории
© Фото: ru.fotolia.comЗлая собака
© Фото: ru.fotolia.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Стая бездомных собак напала на женщину на детской площадке в Евпатории. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад по уголовному делу запросил глава СК Александр Бастрыкин.
"В городе Евпатории вблизи детской площадки стая бродячих собак напала на местную жительницу, причинив ей телесные повреждения. Очевидец произошедшего отогнал животных, пострадавшей потребовалась медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что о факте нападения стали известно из социальных сетей. Следком по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело о халатности.
"Председатель Следкома России поручил руководителю Главного следственного управления по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказано в сообщении.
В России участились случаи нападения собак на людей. 22 апреля в Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. 27 марта председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за неоднократных случаев нападения бродячей собаки в Старом Крыму. 26 марта по требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. До этого в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.
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