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Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников

Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников

Российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T07:15

2025-04-25T07:15

2025-04-25T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма, сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что 59 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, 11– над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Белгородской области, по два над Курской и Нижегородской областями,️ один – над территорией Ивановской области.Сутками ранее над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке КрымаПосты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБКГенетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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