Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250425/massirovannaya-ataka-na-krym-pvo-sbili-59-bespilotnikov-1145951874.html
Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников
Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников
Российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T07:15
2025-04-25T07:21
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
срочные новости крыма
крым
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a4e862629c7cf4c8b37564415b25c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма, сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что 59 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, 11– над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Белгородской области, по два над Курской и Нижегородской областями,️ один – над территорией Ивановской области.Сутками ранее над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке КрымаПосты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБКГенетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e79a9c3b9c1c9cca0a17560c9a1b9045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма, крым, министерство обороны рф
Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников

Над Крымом за ночь сбили 59 беспилотников - Минобороны

07:15 25.04.2025 (обновлено: 07:21 25.04.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма, сообщили в Минобороны.
"За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 59 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, 11– над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Белгородской области, по два над Курской и Нижегородской областями,️ один – над территорией Ивановской области.
Сутками ранее над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эвакуация людей и перекрытые дороги – что происходит на востоке Крыма
Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК
Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаСрочные новости КрымаКрымМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27В Сакском районе Крыма два села остались без газа из-за аварии
09:16Ситуация на Крымском мосту - данные об очередях на утро пятницы
09:05Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры
08:55"Мечтаю сто дней быть никем": самые яркие цитаты Владимира Жириновского
08:34Бюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - Минфин
08:23"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы России
07:59"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира
07:39Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка
07:15Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников
07:06Украина и НАТО пытаются использовать против России климатический кризис
06:43В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60
06:20Москва готова к сделке по Украине - Лавров
06:07Крым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"
00:01Гроза в конце апреля: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:18Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
23:09Назначен новый директор особо охраняемых природных территорий Крыма
23:01Пять беспилотников уничтожили над Крымом
22:46"Красные линии" ЕС по Крыму и гибель военкора Гольдина – главное за день
22:30Россия идет на большие уступки ради мира – Трамп
Лента новостейМолния