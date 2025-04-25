https://crimea.ria.ru/20250425/byudzhet-rf-pozvolit-zaschitit-ekonomiku-strany-ot-vneshnikh-shokov---minfin-1145953101.html

Бюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - Минфин

Бюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - Минфин - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Бюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - Минфин

Надежные государственные финансы станут залогом укрепления устойчивости российской экономики, на чем будет сосредоточена макроэкономическая политика России. Об... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T08:34

2025-04-25T08:34

2025-04-25T08:34

антон силуанов

минфин россии

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Надежные государственные финансы станут залогом укрепления устойчивости российской экономики, на чем будет сосредоточена макроэкономическая политика России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."В дальнейшем макроэкономическая политика будет по-прежнему сосредоточена на укреплении устойчивости, в том числе за счет надежных государственных финансов", - приводит РИА Новости цитату из заявления Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.Федеральный бюджет Российской Федерации на период 2025-2027 разработан с нулевым первичным дефицитом в соответствии с фискальным правилом. Это будет способствовать защите экономики и госфинансов от внешних шоков, а также укреплению российского финансового суверенитета, отметил Силуанов, добавив, что это поддержит долгосрочный экономический рост в стране.По мнению Силуанова, отечественная экономика показала устойчивость в сложных условиях: после неглубокого и кратковременного спада в экономике произошла быстрая трансформация, темпы роста ВВП выросли - в 4,1% и 4,3% в 2023 и 2024 годах соответственно.При этом он обозначил, что в текущем году прогнозируется некоторое замедление роста ВВП на фоне снижения инфляционных процессов.Также глава российского Минфина сообщил, что за последние два года занятость населения выросла более чем на два миллиона работников, а уровень безработицы в стране упал до исторического минимума в 2,4% (согласно данным за январь-февраль текущего года).В четверг в рамках совещания по экономическим вопросам с членами правительства президент России Владимир Путин поставил задачу использовать международную экономическую обстановку для развития отечественной экономики. Сейчас международная экономическая обстановка усложняется, а товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы, подчеркнул лидер страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил рост ВВП в 2025 годуРегионам России спишут задолженность по кредитам на 1 триллион рублейКогда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнение

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, минфин россии, экономика, россия, новости