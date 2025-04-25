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"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы России - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы России
"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы России - РИА Новости Крым, 25.04.2025
"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы России
Масштабный международный образовательный проект "Евразийский лицей", стартовавший при поддержке Минпросвещения РФ и ориентированный на школы Евразийского... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T08:23
2025-04-25T08:23
севастополь
образование в россии
еаэс
новости
крым
россия
алена аршинова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Масштабный международный образовательный проект "Евразийский лицей", стартовавший при поддержке Минпросвещения РФ и ориентированный на школы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с привлечением российских педагогов, в перспективе должен быть реализован не только в Евразии, но и в Африке, и в США. Об этом в Севастополе заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, председатель Совета Автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" Алена Аршинова.По ее словам, проект "Евразийский лицей" только начал работу в Киргизии, куда уже направили десятки российских педагогов и передали сотню школьных автобусов.Новые стандарты в рамках пилотного проекта принялись внедрять в Бишкеке и в Баткенской области Киргизии, отметила она.В рамках программы учащиеся из евразийских лицеев смогут получать стипендии и участвовать в олимпиадах в России и других странах ЕАЭС. Для учителей обеспечиваются стажировки и доплаты. В фокусе на ближайшую перспективу "малая Евразия", то есть постсоветское пространство. Но масштабные цели подразумевают создание единого образовательного пространства, в котором русский язык и культура займут достойное место рядом с местными традициями, во всей Евразии. И даже выйти за пределы континента."Чтобы у нас была модель "Евразийского лицея" и к нам стояла очередь. Чтобы мы открывали евразийские лицеи не только в Евразии, но и в Африке, и даже, может быть, в Соединенных Штатах Америки", – сказала Аршинова.Она подчеркнула, что АНО "Евразия" – некоммерческая организация, которая работает исключительно на меценатские средства уже ровно год и намерена увеличивать число проектов и единомышленников."20 тысяч человек уже вовлекли в проект. Это врачи, журналисты, блогеры, это молодежь, конечно. Делаем акценты на учителей истории, русского, литературы...", – рассказала Аршинова.Обращаясь к участникам всероссийского мероприятия – представителям исполнительной власти регионов в сфере образования, ректорам педагогических вузов и организаций, Аршинова призвала всех присоединяться к проектам и ускорить успехи работы объединения.Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" была создана в апреле 2024 года для преодоления антироссийской пропаганды и укрепления евразийского содружества с помощью народной дипломатии. По данным Министерства просвещения России, в образовательных и грантовых проектах объединения приняли участие уже около 20 тысяч представителей из Молдавии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Узбекистана, Азербайджана, Абхазии, Грузии, Туркменистана и Таджикистана.В марте 2025 года, Аршинова объявила о создании в странах постсоветского пространства центров поддержки русского языка и культуры, которые станут важной основой для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей и укрепления культурных связей между народами Евразии.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя создание Евразийской ассоциации поддержки русского языка, отметил, что "это важный шаг взаимодействия не только со странами не только Евразии. Он также отметил, что все проекты АНО "Евразия" доказали высокую эффективность в развитии международных связей в области образования и культуры, укрепления евразийского содружества.В Крыму участие российских педагогов в международных проектах обсуждают среди прочих важных вопросов в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Мероприятия стартовали в Севастополе и пройдут также в Ялте.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, образование в россии, еаэс, новости, крым, россия, алена аршинова
"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы России

"Евразийские лицеи" должны будут открываться в Африке и США – эксперт

08:23 25.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по просвещению, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по просвещению, председатель Совета АНО Евразия Алена Аршинова - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Масштабный международный образовательный проект "Евразийский лицей", стартовавший при поддержке Минпросвещения РФ и ориентированный на школы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с привлечением российских педагогов, в перспективе должен быть реализован не только в Евразии, но и в Африке, и в США. Об этом в Севастополе заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, председатель Совета Автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" Алена Аршинова.
По ее словам, проект "Евразийский лицей" только начал работу в Киргизии, куда уже направили десятки российских педагогов и передали сотню школьных автобусов.
"Мы взяли "модельную" республику и опытным путем делаем в Кыргызстане сейчас программу "Евразийский лицей". Создаем общую единую модель образования, чтобы она была супер-классной… Чтобы не была британской, американской, турецкой – какой угодно. У нас есть общее прошлое, есть наши базовые ценности. И на этом мы строим свою модель образования", – рассказала Аршинова, выступая в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе.
Новые стандарты в рамках пилотного проекта принялись внедрять в Бишкеке и в Баткенской области Киргизии, отметила она.
В рамках программы учащиеся из евразийских лицеев смогут получать стипендии и участвовать в олимпиадах в России и других странах ЕАЭС. Для учителей обеспечиваются стажировки и доплаты.
В фокусе на ближайшую перспективу "малая Евразия", то есть постсоветское пространство. Но масштабные цели подразумевают создание единого образовательного пространства, в котором русский язык и культура займут достойное место рядом с местными традициями, во всей Евразии. И даже выйти за пределы континента.
"Чтобы у нас была модель "Евразийского лицея" и к нам стояла очередь. Чтобы мы открывали евразийские лицеи не только в Евразии, но и в Африке, и даже, может быть, в Соединенных Штатах Америки", – сказала Аршинова.
Она подчеркнула, что АНО "Евразия" – некоммерческая организация, которая работает исключительно на меценатские средства уже ровно год и намерена увеличивать число проектов и единомышленников.
"20 тысяч человек уже вовлекли в проект. Это врачи, журналисты, блогеры, это молодежь, конечно. Делаем акценты на учителей истории, русского, литературы...", – рассказала Аршинова.
Обращаясь к участникам всероссийского мероприятия – представителям исполнительной власти регионов в сфере образования, ректорам педагогических вузов и организаций, Аршинова призвала всех присоединяться к проектам и ускорить успехи работы объединения.
"Мы – это про образование, про гуманитарные проекты. Мы знаем, что это самое важное. Это наша мягкая сила. Мы стараемся сделать общее пространство – гуманитарное, культурное, ментальное, образовательное", - отметила она.
Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" была создана в апреле 2024 года для преодоления антироссийской пропаганды и укрепления евразийского содружества с помощью народной дипломатии. По данным Министерства просвещения России, в образовательных и грантовых проектах объединения приняли участие уже около 20 тысяч представителей из Молдавии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Узбекистана, Азербайджана, Абхазии, Грузии, Туркменистана и Таджикистана.
В марте 2025 года, Аршинова объявила о создании в странах постсоветского пространства центров поддержки русского языка и культуры, которые станут важной основой для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей и укрепления культурных связей между народами Евразии.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя создание Евразийской ассоциации поддержки русского языка, отметил, что "это важный шаг взаимодействия не только со странами не только Евразии. Он также отметил, что все проекты АНО "Евразия" доказали высокую эффективность в развитии международных связей в области образования и культуры, укрепления евразийского содружества.
В Крыму участие российских педагогов в международных проектах обсуждают среди прочих важных вопросов в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Мероприятия стартовали в Севастополе и пройдут также в Ялте.
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Вчера, 19:11
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СевастопольОбразование в РоссииЕАЭСНовостиКрымРоссияАлена Аршинова
 
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