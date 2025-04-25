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Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры
Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры
В российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T09:05
2025-04-25T09:05
2025-04-25T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Вопросы нехватки педагогов в школах необходимо решать, поскольку уровень образования определяет будущее страны, и от того, насколько профессионально подготовлен учитель, зависит качество образования в стране в целом, считает Володин.Также дефицит кадров есть и в медицинской сфере.Вопрос обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами будет вынесен на обсуждение Совета законодателей, который пройдет в понедельник, 28 апреля, уточнил Володин.Кроме того, будет обсуждаться также противодействие нацизму и сохранение исторического наследия. Важно сделать все для защиты памяти о тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не дать переписать историю и исказить правду Победе и ее героях, убежден он.Ранее министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала РИА Новости Крым, что учреждения здравоохранения региона сейчас укомплектованы врачами менее 40%, средним медперсоналом – на 58%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких учителей не хватает в школах СимферополяВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметниковКакие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
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РИА Новости Крым
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россия, новости, кадры, государственная дума рф, вячеслав володин, медицина, здравоохранение в россии
Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры
В России дефицит учителей в сельских школах составляет 30% - Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
"Результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает порядка 30% учителей. В городских есть дефицит преподавателей математики, физики, химии", - сообщил Володин.
Вопросы нехватки педагогов в школах необходимо решать, поскольку уровень образования определяет будущее страны, и от того, насколько профессионально подготовлен учитель, зависит качество образования в стране в целом, считает Володин.
Также дефицит кадров есть и в медицинской сфере.
"В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%. Особенно в части среднего медицинского персонала — не хватает 75 тысяч специалистов", - обозначил он.
Вопрос обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами будет вынесен на обсуждение Совета законодателей, который пройдет в понедельник, 28 апреля, уточнил Володин.
Кроме того, будет обсуждаться также противодействие нацизму и сохранение исторического наследия. Важно сделать все для защиты памяти о тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не дать переписать историю и исказить правду Победе и ее героях, убежден он.
"Вместе с законодательными собраниями регионов постараемся выработать предложения, направленные на решение обозначенных проблем", - резюмировал Володин.
Ранее министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала РИА Новости Крым, что учреждения здравоохранения региона сейчас укомплектованы
врачами менее 40%, средним медперсоналом – на 58%.
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