Рейтинг@Mail.ru
Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250425/defitsit-uchiteley-i-medikov-volodin-nazval-tsifry-1145953342.html
Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры
Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры
В российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T09:05
2025-04-25T09:05
россия
новости
кадры
государственная дума рф
вячеслав володин
медицина
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110303/26/1103032661_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1bec90db4c2172bd08dae38f56bbc79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Вопросы нехватки педагогов в школах необходимо решать, поскольку уровень образования определяет будущее страны, и от того, насколько профессионально подготовлен учитель, зависит качество образования в стране в целом, считает Володин.Также дефицит кадров есть и в медицинской сфере.Вопрос обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами будет вынесен на обсуждение Совета законодателей, который пройдет в понедельник, 28 апреля, уточнил Володин.Кроме того, будет обсуждаться также противодействие нацизму и сохранение исторического наследия. Важно сделать все для защиты памяти о тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не дать переписать историю и исказить правду Победе и ее героях, убежден он.Ранее министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала РИА Новости Крым, что учреждения здравоохранения региона сейчас укомплектованы врачами менее 40%, средним медперсоналом – на 58%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких учителей не хватает в школах СимферополяВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметниковКакие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110303/26/1103032661_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c437be7e6d8b237c590c5c2beb7d092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, кадры, государственная дума рф, вячеслав володин, медицина, здравоохранение в россии
Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры

В России дефицит учителей в сельских школах составляет 30% - Володин

09:05 25.04.2025
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРабота учителя. Архивное фото
Работа учителя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
"Результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает порядка 30% учителей. В городских есть дефицит преподавателей математики, физики, химии", - сообщил Володин.
Вопросы нехватки педагогов в школах необходимо решать, поскольку уровень образования определяет будущее страны, и от того, насколько профессионально подготовлен учитель, зависит качество образования в стране в целом, считает Володин.
Также дефицит кадров есть и в медицинской сфере.
"В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%. Особенно в части среднего медицинского персонала — не хватает 75 тысяч специалистов", - обозначил он.
Вопрос обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами будет вынесен на обсуждение Совета законодателей, который пройдет в понедельник, 28 апреля, уточнил Володин.
Кроме того, будет обсуждаться также противодействие нацизму и сохранение исторического наследия. Важно сделать все для защиты памяти о тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не дать переписать историю и исказить правду Победе и ее героях, убежден он.
"Вместе с законодательными собраниями регионов постараемся выработать предложения, направленные на решение обозначенных проблем", - резюмировал Володин.
Ранее министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала РИА Новости Крым, что учреждения здравоохранения региона сейчас укомплектованы врачами менее 40%, средним медперсоналом – на 58%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каких учителей не хватает в школах Симферополя
В средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников
Какие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
 
РоссияНовостиКадрыГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинМедицинаЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27В Сакском районе Крыма два села остались без газа из-за аварии
09:16Ситуация на Крымском мосту - данные об очередях на утро пятницы
09:05Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры
08:55"Мечтаю сто дней быть никем": самые яркие цитаты Владимира Жириновского
08:34Бюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - Минфин
08:23"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы России
07:59"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мира
07:39Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка
07:15Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников
07:06Украина и НАТО пытаются использовать против России климатический кризис
06:43В ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60
06:20Москва готова к сделке по Украине - Лавров
06:07Крым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"
00:01Гроза в конце апреля: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:18Деревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
23:09Назначен новый директор особо охраняемых природных территорий Крыма
23:01Пять беспилотников уничтожили над Крымом
22:46"Красные линии" ЕС по Крыму и гибель военкора Гольдина – главное за день
22:30Россия идет на большие уступки ради мира – Трамп
Лента новостейМолния