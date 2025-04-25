https://crimea.ria.ru/20250425/defitsit-uchiteley-i-medikov-volodin-nazval-tsifry-1145953342.html

Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры

Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры

В российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T09:05

2025-04-25T09:05

2025-04-25T09:05

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Вопросы нехватки педагогов в школах необходимо решать, поскольку уровень образования определяет будущее страны, и от того, насколько профессионально подготовлен учитель, зависит качество образования в стране в целом, считает Володин.Также дефицит кадров есть и в медицинской сфере.Вопрос обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами будет вынесен на обсуждение Совета законодателей, который пройдет в понедельник, 28 апреля, уточнил Володин.Кроме того, будет обсуждаться также противодействие нацизму и сохранение исторического наследия. Важно сделать все для защиты памяти о тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не дать переписать историю и исказить правду Победе и ее героях, убежден он.Ранее министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала РИА Новости Крым, что учреждения здравоохранения региона сейчас укомплектованы врачами менее 40%, средним медперсоналом – на 58%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких учителей не хватает в школах СимферополяВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметниковКакие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, кадры, государственная дума рф, вячеслав володин, медицина, здравоохранение в россии