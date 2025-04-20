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Кадровый дефицит медиков в Херсонской области – как решается проблема - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Кадровый дефицит медиков в Херсонской области – как решается проблема
Кадровый дефицит медиков в Херсонской области – как решается проблема - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Кадровый дефицит медиков в Херсонской области – как решается проблема
Учреждения здравоохранения Херсонской области на сегодняшний день укомплектованы врачами менее 40%, средним медперсоналом – на 58%. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T18:10
2025-04-20T18:10
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Учреждения здравоохранения Херсонской области на сегодняшний день укомплектованы врачами менее 40%, средним медперсоналом – на 58%. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.Она уточнила, что учреждения здравоохранения Херсонской области испытывают острую нехватку таких врачей как неонатолог, нейрохирург, эндокринолог, кардиолог, анестезиолог, пульмонолог, геронтолог, клинический психолог, инфекционист, гематолог, онколог, клинический фармаколог, врач по медицинской реабилитации. Также имеется дефицит детских узких специалистов.Для решения проблемы в регионе реализуется программа "Земский доктор/Земский фельдшер", отметила Борчанинова. По ее словам, в рамках этой программы в текущем году планируется привлечь 30 врачей и 14 сотрудников среднего медперсонала.За минувшие два года по программе "Земский доктор" в медицинские учреждения Херсонщины привлекли 30 врачей и 10 специалистов среднего медперсонала."На территории новых регионов с этого года выплата врачам составляет не один, a два миллиона рублей, среднему персоналу – вместо 500 тысяч уже один миллион рублей. Это служит хорошей мотивацией для того, чтобы молодые люди приезжали работать в наш регион, в том числе по этой программе", - добавила Борчанинова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области растет численность населения - СальдоВ Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жильяКогда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью
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херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, здравоохранение в россии, новости
Кадровый дефицит медиков в Херсонской области – как решается проблема

В Херсонской области учреждения здравоохранения укомплектованы врачами на 40% - минздрав

18:10 20.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Учреждения здравоохранения Херсонской области на сегодняшний день укомплектованы врачами менее 40%, средним медперсоналом – на 58%. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.
"К сожалению, кадровый вопрос остается серьезной проблемой для медицинских учреждений нашего региона. На сегодняшний день укомплектованность штата врачей составляет менее 40%, среднего медперсонала – 58%, младшего медперсонала – 64%. Проблема обусловлена еще тем, что в регионе отсутствует профильное учебное заведение, выпускающее врачей", - сказала руководитель ведомства.
Она уточнила, что учреждения здравоохранения Херсонской области испытывают острую нехватку таких врачей как неонатолог, нейрохирург, эндокринолог, кардиолог, анестезиолог, пульмонолог, геронтолог, клинический психолог, инфекционист, гематолог, онколог, клинический фармаколог, врач по медицинской реабилитации. Также имеется дефицит детских узких специалистов.
Для решения проблемы в регионе реализуется программа "Земский доктор/Земский фельдшер", отметила Борчанинова. По ее словам, в рамках этой программы в текущем году планируется привлечь 30 врачей и 14 сотрудников среднего медперсонала.
За минувшие два года по программе "Земский доктор" в медицинские учреждения Херсонщины привлекли 30 врачей и 10 специалистов среднего медперсонала.
"На территории новых регионов с этого года выплата врачам составляет не один, a два миллиона рублей, среднему персоналу – вместо 500 тысяч уже один миллион рублей. Это служит хорошей мотивацией для того, чтобы молодые люди приезжали работать в наш регион, в том числе по этой программе", - добавила Борчанинова.
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