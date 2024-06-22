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В средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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В средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников
В средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников - РИА Новости Крым, 22.06.2024
В средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников
В учебных заведениях среднего профессионального образования в Крыму отмечают нехватку учителей общеобразовательных дисциплин. Как решается эта проблема,... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T08:43
2024-06-22T08:43
новости
образование в крыму и севастополе
кфу (крымский федеральный университет)
среднее профессиональное образование в крыму
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учитель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В учебных заведениях среднего профессионального образования в Крыму отмечают нехватку учителей общеобразовательных дисциплин. Как решается эта проблема, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым."Что касается преподавания на первых курсах общеобразовательных дисциплин, то мы ощущаем кадровый голод в плане специалистов по физике, математике, русскому языку", – рассказала директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского Галина Пехарь.Также в колледже есть проблема с преподавателями дисциплин IT-сферы.Для решения этой проблемы, по словам Галины Пехарь, в колледже набирают молодых специалистов из числа своих же выпускников. Также в плане подготовки кадров помогает Академия строительства и архитектуры. Пользуются и системой переподготовки кадров, обмениваются специалистами с коллегами.Проблему нехватки преподавателей-предметников отмечает и директор Прибрежненского аграрного колледжа КФУ им. В.И. Вернадского Арзы Хаирова."У нас есть востребованность в профильных специалистах", – сказала она.В Прибрежненском аграрном колледже КФУ им. В.И. Вернадского также уже нескольких лет готовят кадры из своих студентов, которые выпустились, получили высшее образование и вернулись сюда работать.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в КрымуКадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников
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новости, образование в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет), среднее профессиональное образование в крыму, крым, новости крыма, учитель
В средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников

Преподавателей-предметников не хватает в средних учебных заведениях Крыма

08:43 22.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабота школ
Работа школ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В учебных заведениях среднего профессионального образования в Крыму отмечают нехватку учителей общеобразовательных дисциплин. Как решается эта проблема, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Что касается преподавания на первых курсах общеобразовательных дисциплин, то мы ощущаем кадровый голод в плане специалистов по физике, математике, русскому языку", – рассказала директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского Галина Пехарь.
Также в колледже есть проблема с преподавателями дисциплин IT-сферы.

"Открываются новые дисциплины, которые должна знать молодежь, в частности IT-сфера. Сегодня далеко не каждый возрастной преподаватель свободно владеет компьютерной техникой", – констатирует директор колледжа.

Для решения этой проблемы, по словам Галины Пехарь, в колледже набирают молодых специалистов из числа своих же выпускников. Также в плане подготовки кадров помогает Академия строительства и архитектуры. Пользуются и системой переподготовки кадров, обмениваются специалистами с коллегами.
Проблему нехватки преподавателей-предметников отмечает и директор Прибрежненского аграрного колледжа КФУ им. В.И. Вернадского Арзы Хаирова.
"У нас есть востребованность в профильных специалистах", – сказала она.
В Прибрежненском аграрном колледже КФУ им. В.И. Вернадского также уже нескольких лет готовят кадры из своих студентов, которые выпустились, получили высшее образование и вернулись сюда работать.
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