https://crimea.ria.ru/20240418/aksenov-rasskazal-putinu-o-nekhvatke-meditsinskikh-kadrov-v-krymu-1136667498.html

Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму

Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму

Дефицит кадров в учреждениях здравоохранения Крыма на сегодняшний день составляет порядка 2300 человек – 1700 сотрудников младшего и среднего медицинского... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T19:10

2024-04-18T19:10

2024-04-18T19:10

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Дефицит кадров в учреждениях здравоохранения Крыма на сегодняшний день составляет порядка 2300 человек – 1700 сотрудников младшего и среднего медицинского персонала и около 600 врачей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.Аксенов также указал на недоработки по лекарственному обеспечению льготников, которые наблюдались с начала года. Руководитель региона заверил президента, что все проблемы по этому направлению будут решены до 22 апреля.По информации правительства республики, на модернизацию здравоохранения в Крыму в целом было направлено более 9 миллиардов рублей. В целом капитально отремонтированы 187 объектов здравоохранения, введены в эксплуатацию 82 объекта нового строительства, в том числе 67 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий. Медучреждения получили 111 автомобилей, закуплено 196 единиц медоборудования.Льготными лекарственными препаратами обеспечены более 95 тысяч крымчан. Профилактическими осмотрами и диспансеризацией охвачены более 1 миллиона крымчан, в том числе более 350 тысяч несовершеннолетних.По словам председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, укомплектованность врачами и средним медперсоналом в регионе повысилась с 85% до 90%. Этого удалось достичь благодаря реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", привлечению специалистов из других субъектов и трудоустройству выпускников Медакадемии Крымского федерального университета.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонтаКак работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемыСколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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