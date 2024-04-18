https://crimea.ria.ru/20240418/aksenov-rasskazal-putinu-o-nekhvatke-meditsinskikh-kadrov-v-krymu-1136667498.html
Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму
Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму
Дефицит кадров в учреждениях здравоохранения Крыма на сегодняшний день составляет порядка 2300 человек – 1700 сотрудников младшего и среднего медицинского... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T19:10
2024-04-18T19:10
2024-04-18T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Дефицит кадров в учреждениях здравоохранения Крыма на сегодняшний день составляет порядка 2300 человек – 1700 сотрудников младшего и среднего медицинского персонала и около 600 врачей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.Аксенов также указал на недоработки по лекарственному обеспечению льготников, которые наблюдались с начала года. Руководитель региона заверил президента, что все проблемы по этому направлению будут решены до 22 апреля.По информации правительства республики, на модернизацию здравоохранения в Крыму в целом было направлено более 9 миллиардов рублей. В целом капитально отремонтированы 187 объектов здравоохранения, введены в эксплуатацию 82 объекта нового строительства, в том числе 67 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий. Медучреждения получили 111 автомобилей, закуплено 196 единиц медоборудования.Льготными лекарственными препаратами обеспечены более 95 тысяч крымчан. Профилактическими осмотрами и диспансеризацией охвачены более 1 миллиона крымчан, в том числе более 350 тысяч несовершеннолетних.По словам председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, укомплектованность врачами и средним медперсоналом в регионе повысилась с 85% до 90%. Этого удалось достичь благодаря реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", привлечению специалистов из других субъектов и трудоустройству выпускников Медакадемии Крымского федерального университета.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонтаКак работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемыСколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сергей аксенов, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости
Аксенов рассказал Путину о нехватке медицинских кадров в Крыму
Крыму не хватает порядка 2300 медицинских работников – Аксенов на встрече с Путиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Дефицит кадров в учреждениях здравоохранения Крыма на сегодняшний день составляет порядка 2300 человек – 1700 сотрудников младшего и среднего медицинского персонала и около 600 врачей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
"Дефицит врачей еще есть. У нас на сегодня нехватка где-то 1700 человека младшего и среднего медицинского персонала и порядка 600 врачей. Ориентируемся на коллег в субъектах, смотрим на практики. При этом, конечно, по качеству оказания услуг в самом начале пути находимся. Но движение вперед поступательное есть", – сказал глава республики.
Аксенов также указал на недоработки по лекарственному обеспечению льготников, которые наблюдались с начала года. Руководитель региона заверил президента, что все проблемы по этому направлению будут решены до 22 апреля.
По информации правительства республики, на модернизацию здравоохранения в Крыму в целом было направлено более 9 миллиардов рублей. В целом капитально отремонтированы 187 объектов здравоохранения, введены в эксплуатацию 82 объекта нового строительства, в том числе 67 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий. Медучреждения получили 111 автомобилей, закуплено 196 единиц медоборудования.
Льготными лекарственными препаратами обеспечены более 95 тысяч крымчан. Профилактическими осмотрами и диспансеризацией охвачены более 1 миллиона крымчан, в том числе более 350 тысяч несовершеннолетних.
По словам председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, укомплектованность врачами и средним медперсоналом в регионе повысилась с 85% до 90%. Этого удалось достичь благодаря реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", привлечению специалистов из других субъектов и трудоустройству выпускников Медакадемии Крымского федерального университета.
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