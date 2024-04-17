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Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы
Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы
В Крыму продолжает расширяться сеть подстанций скорой медицинской помощи, сейчас их более 20, при этом не хватает десятков бригад, в том числе... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T08:07
2024-04-17T07:31
скорая помощь
галина буглак
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
радио "спутник в крыму"
врач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает расширяться сеть подстанций скорой медицинской помощи, сейчас их более 20, при этом не хватает десятков бригад, в том числе врачей-реаниматологов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и. о. директора Крымского республиканского центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.По ее словам, в рамках государственной программы в Крыму продолжается модернизация здравоохранения, которая предполагает, в том числе, обновление материально-технической базы. И в настоящее время в республике действует уже 24 подстанции скорой медицинской помощи, на которых постоянно находятся заведующий, старший фельдшер и выездные бригады медиков.Такая разветвленная сеть дает возможность обеспечить 20-минутную транспортную доступность в отдаленные от городов местности, подчеркнула специалист.По ее словам, имеющегося количества подстанций на сегодня достаточно. При этом ситуацию необходимо постоянно анализировать, чтобы, если возникнет необходимость, принимать решение об открытии новых пунктов постоянного базирования бригад скорой пмощи, основываясь на обращениях граждан. Но тут есть проблема: просто построить модуль – самое простое, нужны специалисты.Это создает трудности для работы в имеющихся условиях, не говоря уже о планах развивать в Крыму три специализированных звена скорой помощи: реанимационно-анестезиологическое, педиатрическое и психиатрическое."В каждом более-менее крупном городе должны быть все три таких бригады на станции", – поделилась планами Буглак.По ее словам, государство сегодня делает наибольший акцент на укреплении первичной системы здравоохранения, где всегда много обращений. При этом и для врачей скорой помощи улучшаются условия труда, например, с 1 апреля ожидается увеличение зарплаты, отметила специалист."Проанализируем, как это повлияет на приток кадров. Очень важна социальная поддержка. Это достойная зарплата и жилье", – сказала Буглак.В декабре прошлого года Галина Буглак анонсировала рост медицинских бригад скорой помощи, в том числе специализированных. А директор Медицинского института имени С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Общественной палаты РК Евгений Крутиков высказал мнение о том, почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько медработников в Крыму получат увеличенные выплаты Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ
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РИА Новости Крым
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скорая помощь, галина буглак, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, врач
Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы

В Крыму расширяется сеть подстанций скорой помощи

08:07 17.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает расширяться сеть подстанций скорой медицинской помощи, сейчас их более 20, при этом не хватает десятков бригад, в том числе врачей-реаниматологов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и. о. директора Крымского республиканского центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
По ее словам, в рамках государственной программы в Крыму продолжается модернизация здравоохранения, которая предполагает, в том числе, обновление материально-технической базы. И в настоящее время в республике действует уже 24 подстанции скорой медицинской помощи, на которых постоянно находятся заведующий, старший фельдшер и выездные бригады медиков.

"Какое-то количество бригад находится либо на самой подстанции, либо ближе к сельской зоне, к каким-то местам, отдаленным от подстанции. Мы их называем пунктами постоянного базирования. Это небольшие здания, на базе которых находится машина, иногда резервные машины, и по 1-2 бригады работают обычно", – рассказала Буглак.

Такая разветвленная сеть дает возможность обеспечить 20-минутную транспортную доступность в отдаленные от городов местности, подчеркнула специалист.
По ее словам, имеющегося количества подстанций на сегодня достаточно. При этом ситуацию необходимо постоянно анализировать, чтобы, если возникнет необходимость, принимать решение об открытии новых пунктов постоянного базирования бригад скорой пмощи, основываясь на обращениях граждан. Но тут есть проблема: просто построить модуль – самое простое, нужны специалисты.

"Если посмотреть на наше штатное расписание, то мы укомплектованы на 79%. Это по России очень хороший показатель. Но есть приказ, который рекомендует нам формировать на 10 тысяч населения одну бригаду скорой медицинской помощи – общепрофильную, я уже не говорю о специализированных. Это не резерв – это рабочие бригады. И их должно быть, соответственно, 200 штук в Крыму, а у нас только 170", – поделилась Буглак.

Это создает трудности для работы в имеющихся условиях, не говоря уже о планах развивать в Крыму три специализированных звена скорой помощи: реанимационно-анестезиологическое, педиатрическое и психиатрическое.
"В каждом более-менее крупном городе должны быть все три таких бригады на станции", – поделилась планами Буглак.
По ее словам, государство сегодня делает наибольший акцент на укреплении первичной системы здравоохранения, где всегда много обращений. При этом и для врачей скорой помощи улучшаются условия труда, например, с 1 апреля ожидается увеличение зарплаты, отметила специалист.
"Проанализируем, как это повлияет на приток кадров. Очень важна социальная поддержка. Это достойная зарплата и жилье", – сказала Буглак.
В декабре прошлого года Галина Буглак анонсировала рост медицинских бригад скорой помощи, в том числе специализированных.
А директор Медицинского института имени С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Общественной палаты РК Евгений Крутиков высказал мнение о том, почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи.
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