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Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи

Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи

Выпускники медицинских факультетов в Крыму выбирают более "престижные и денежные профессии", обходя скорую медицинскую помощь и детские направления педиатрии в... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T08:47

2024-04-06T08:47

2024-04-06T08:47

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Выпускники медицинских факультетов в Крыму выбирают более "престижные и денежные профессии", обходя скорую медицинскую помощь и детские направления педиатрии в государственном здравоохранении. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Медицинского института имени С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Общественной палаты РК Евгений Крутиков.По его словам, наибольшим спросом у абитуриентов пользуется направление "Стоматология". Также остается популярным "Лечебное дело", а вот педиатрия менее востребована, отметил он.И хотя "особого перекоса" в разных направлениях обучения нет и "все бюджетные места заполняют", потом, уже в ординатуре, выпускники медвуза "выбирают профессии, которые более денежные и престижные", сказал Крутиков.Среди таких, по его словам, косметология и дерматовенерология, акушерство и гинекология, травматология и лучевая диагностика.Также, по словам Крутикова, государственные лечебные учреждения теряют сотрудников и потенциальные свежие кадры из-за того, что частное здравоохранение составляет им серьезную конкуренцию, "предоставляя условия более лояльные и выгодные для работы"."Это и скользящий график, и возможность совмещать работу в других учреждениях. Некоторые частные медицинские компании даже готовы оплатить переподготовку своих сотрудников. Ну и сами условия работы: как правило, это новое оборудование, мебель и так далее. Прельщают эти условия, и врачи переходят. И выпускники многие мечтают найти себе работу в высокооплачиваемой частной клинике", – поделился Крутиков.Эксперт подчеркнул, что привлечь молодых специалистов после выпуска в государственные больницы можно. И правительство уже работает над решением этого вопроса.При этом в условиях кадрового голода в регионах России увеличивается число медицинских факультетов в непрофильных университетах, что, по мнению эксперта, вредит качеству образования."Да, на сегодняшний день это проблема: медицинские факультеты открываются в самых различных вузах… Это, конечно, нонсенс, поскольку нет ни материальной базы, ни педагогов нормальных", – сказал Крутиков.Он отметил, что эту проблему на днях обозначил председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав Минздрав РФ взять под контроль качество образования всех медиков в высшей школе.По мнению крымского эксперта, это важная и своевременная инициатива. Но, кроме нее, необходимо ужесточить закон о высшем образовании в России, в частности, для того, чтобы выпускать из вузов медиков, заинтересованных работать именно в медицине и на благо государства, заключил Крутиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операциюДинастия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционнуюПоедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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