https://crimea.ria.ru/20240406/pochemu-v-krymu-ne-khvataet-vrachey-skoroy-pomoschi-1136312701.html
Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи
Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи
Выпускники медицинских факультетов в Крыму выбирают более "престижные и денежные профессии", обходя скорую медицинскую помощь и детские направления педиатрии в... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T08:47
2024-04-06T08:47
2024-04-06T08:47
крым
радио "спутник в крыму"
общество
мнения
евгений крутиков
здравоохранение в крыму и севастополе
высшее образование
новости крыма
скорая помощь
рынок труда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128045537_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bfee4b7d720e5bee9951b51b7082c50f.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Выпускники медицинских факультетов в Крыму выбирают более "престижные и денежные профессии", обходя скорую медицинскую помощь и детские направления педиатрии в государственном здравоохранении. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Медицинского института имени С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Общественной палаты РК Евгений Крутиков.По его словам, наибольшим спросом у абитуриентов пользуется направление "Стоматология". Также остается популярным "Лечебное дело", а вот педиатрия менее востребована, отметил он.И хотя "особого перекоса" в разных направлениях обучения нет и "все бюджетные места заполняют", потом, уже в ординатуре, выпускники медвуза "выбирают профессии, которые более денежные и престижные", сказал Крутиков.Среди таких, по его словам, косметология и дерматовенерология, акушерство и гинекология, травматология и лучевая диагностика.Также, по словам Крутикова, государственные лечебные учреждения теряют сотрудников и потенциальные свежие кадры из-за того, что частное здравоохранение составляет им серьезную конкуренцию, "предоставляя условия более лояльные и выгодные для работы"."Это и скользящий график, и возможность совмещать работу в других учреждениях. Некоторые частные медицинские компании даже готовы оплатить переподготовку своих сотрудников. Ну и сами условия работы: как правило, это новое оборудование, мебель и так далее. Прельщают эти условия, и врачи переходят. И выпускники многие мечтают найти себе работу в высокооплачиваемой частной клинике", – поделился Крутиков.Эксперт подчеркнул, что привлечь молодых специалистов после выпуска в государственные больницы можно. И правительство уже работает над решением этого вопроса.При этом в условиях кадрового голода в регионах России увеличивается число медицинских факультетов в непрофильных университетах, что, по мнению эксперта, вредит качеству образования."Да, на сегодняшний день это проблема: медицинские факультеты открываются в самых различных вузах… Это, конечно, нонсенс, поскольку нет ни материальной базы, ни педагогов нормальных", – сказал Крутиков.Он отметил, что эту проблему на днях обозначил председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав Минздрав РФ взять под контроль качество образования всех медиков в высшей школе.По мнению крымского эксперта, это важная и своевременная инициатива. Но, кроме нее, необходимо ужесточить закон о высшем образовании в России, в частности, для того, чтобы выпускать из вузов медиков, заинтересованных работать именно в медицине и на благо государства, заключил Крутиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операциюДинастия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционнуюПоедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128045537_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_28ebd15cb452f63a85308174fbc124c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, мнения, евгений крутиков, здравоохранение в крыму и севастополе, высшее образование, новости крыма, скорая помощь, рынок труда, трудоустройство в крыму, кадры
Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи
Выпускники медицинских вузов в Крыму предпочитают частные клиники работе в скорой помощи
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым.
Выпускники медицинских факультетов в Крыму выбирают более "престижные и денежные профессии", обходя скорую медицинскую помощь и детские направления педиатрии в государственном здравоохранении. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор Медицинского института имени С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Общественной палаты РК Евгений Крутиков.
По его словам, наибольшим спросом у абитуриентов пользуется направление "Стоматология". Также остается популярным "Лечебное дело", а вот педиатрия менее востребована, отметил он.
И хотя "особого перекоса" в разных направлениях обучения нет и "все бюджетные места заполняют", потом, уже в ординатуре, выпускники медвуза "выбирают профессии, которые более денежные и престижные", сказал Крутиков.
Среди таких, по его словам, косметология и дерматовенерология, акушерство и гинекология, травматология и лучевая диагностика.
"Менее востребована скорая медицинская помощь, фтизиатрия, детские направления. И здесь, конечно, наблюдается дефицит", – подчеркнул Крутиков.
Также, по словам Крутикова, государственные лечебные учреждения теряют сотрудников и потенциальные свежие кадры из-за того, что частное здравоохранение составляет им серьезную конкуренцию, "предоставляя условия более лояльные и выгодные для работы".
"Это и скользящий график, и возможность совмещать работу в других учреждениях. Некоторые частные медицинские компании даже готовы оплатить переподготовку своих сотрудников. Ну и сами условия работы: как правило, это новое оборудование, мебель и так далее. Прельщают эти условия, и врачи переходят. И выпускники многие мечтают найти себе работу в высокооплачиваемой частной клинике", – поделился Крутиков.
Эксперт подчеркнул, что привлечь молодых специалистов после выпуска в государственные больницы можно. И правительство уже работает над решением этого вопроса.
"В советские времена по окончании учебы студенты-медики должны были отработать по распределению в тех государственных лечебных учреждениях, куда направляло их министерство здравоохранения. Правительство России уже делает сейчас первые шаги по привязке выпускников к дальнейшему трудоустройству. Это целевые договоры", – заметил Крутиков.
При этом в условиях кадрового голода в регионах России увеличивается число медицинских факультетов в непрофильных университетах, что, по мнению эксперта, вредит качеству образования.
"Да, на сегодняшний день это проблема: медицинские факультеты открываются в самых различных вузах… Это, конечно, нонсенс, поскольку нет ни материальной базы, ни педагогов нормальных", – сказал Крутиков.
Он отметил, что эту проблему на днях обозначил председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав Минздрав РФ взять под контроль качество образования всех медиков в высшей школе.
По мнению крымского эксперта, это важная и своевременная инициатива. Но, кроме нее, необходимо ужесточить закон о высшем образовании в России, в частности, для того, чтобы выпускать из вузов медиков, заинтересованных работать именно в медицине и на благо государства, заключил Крутиков.
Читайте также на РИА Новости Крым: