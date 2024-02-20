https://crimea.ria.ru/20240220/poedet-molodezh-v-krymu-otsenili-effekt-ot-porucheniya-putina-po-meditsine-1135060788.html

Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине

Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине

Крым испытывает кадровый дефицит специалистов здравоохранения в сельской местности, поскольку в регионе построены сотни новых ФАПов и медучреждений в отдаленных РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T08:06

2024-02-20T08:06

2024-02-20T08:06

здравоохранение в крыму и севастополе

радио "спутник в крыму"

крым

здравоохранение в россии

общество

наталья резниченко

мнения

скорая помощь

фап

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крым испытывает кадровый дефицит специалистов здравоохранения в сельской местности, поскольку в регионе построены сотни новых ФАПов и медучреждений в отдаленных населенных пунктах. Однако при условии повышения зарплат и завоза нового оборудования, молодые кадры начнут выбирать для себя работу не только в крупных городах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доктор медицинских наук, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российская Медицинская Ассоциация", член Общественной палаты РК Наталья Резниченко.Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 марта уравнять зарплаты медиков в городах и селах России, а также существенно увеличить уровень финансовой поддержки фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена там, где решать вопросы кадрового дефицита труднее всего. По ее словам, ситуация "потихонечку меняется", например, в сельскую местность передаются машины из городов. Теперь благодаря новым федеральным мерам поддержки отрасли у молодых специалистов не будет повода отказываться работать в отдаленных местах в Крыму, если транспорт обновят, зарплаты станут не меньше доходов коллег в городах, а власти республики продолжат оказывать помощь с жильем, отметила Резниченко."В Республике Крым есть поддержка людей, которые едут работать в отдаленные участки. В малонаселенных пунктах доплата за съем жилья до 20 тысяч рублей, в более крупных – до 30 тысяч. Конечно, это некоторое решение вопроса, но не закрепление кадров", – оценила Резниченко ситуацию на сегодняшний день.По ее словам, очень важным для Крыма является и развитие санитарной авиации, о которой упоминал президент, когда поручал запустить новый национальный проект, призванный обеспечить технологический суверенитет России в сфере здравоохранения."Это очень актуально для Крыма, потому что у нас высокогорные районы, и для нас это то, что нужно. Мы должны иметь наше оборудование, свое МРТ, КТ, и чтобы у нас была телемедицина в самых отдаленных местах", – заключила Резниченко.Ранее председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель высказала мнение о том, что может помочь сократить дефицит врачей в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллективаВ Мариуполе военные строители возводят новый медцентрСпасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здравоохранение в россии, общество, наталья резниченко, мнения, скорая помощь, фап, новости крыма