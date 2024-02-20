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Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
Крым испытывает кадровый дефицит специалистов здравоохранения в сельской местности, поскольку в регионе построены сотни новых ФАПов и медучреждений в отдаленных РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T08:06
2024-02-20T08:06
здравоохранение в крыму и севастополе
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в россии
общество
наталья резниченко
мнения
скорая помощь
фап
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крым испытывает кадровый дефицит специалистов здравоохранения в сельской местности, поскольку в регионе построены сотни новых ФАПов и медучреждений в отдаленных населенных пунктах. Однако при условии повышения зарплат и завоза нового оборудования, молодые кадры начнут выбирать для себя работу не только в крупных городах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доктор медицинских наук, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российская Медицинская Ассоциация", член Общественной палаты РК Наталья Резниченко.Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 марта уравнять зарплаты медиков в городах и селах России, а также существенно увеличить уровень финансовой поддержки фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена там, где решать вопросы кадрового дефицита труднее всего. По ее словам, ситуация "потихонечку меняется", например, в сельскую местность передаются машины из городов. Теперь благодаря новым федеральным мерам поддержки отрасли у молодых специалистов не будет повода отказываться работать в отдаленных местах в Крыму, если транспорт обновят, зарплаты станут не меньше доходов коллег в городах, а власти республики продолжат оказывать помощь с жильем, отметила Резниченко."В Республике Крым есть поддержка людей, которые едут работать в отдаленные участки. В малонаселенных пунктах доплата за съем жилья до 20 тысяч рублей, в более крупных – до 30 тысяч. Конечно, это некоторое решение вопроса, но не закрепление кадров", – оценила Резниченко ситуацию на сегодняшний день.По ее словам, очень важным для Крыма является и развитие санитарной авиации, о которой упоминал президент, когда поручал запустить новый национальный проект, призванный обеспечить технологический суверенитет России в сфере здравоохранения."Это очень актуально для Крыма, потому что у нас высокогорные районы, и для нас это то, что нужно. Мы должны иметь наше оборудование, свое МРТ, КТ, и чтобы у нас была телемедицина в самых отдаленных местах", – заключила Резниченко.Ранее председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель высказала мнение о том, что может помочь сократить дефицит врачей в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллективаВ Мариуполе военные строители возводят новый медцентрСпасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
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здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здравоохранение в россии, общество, наталья резниченко, мнения, скорая помощь, фап, новости крыма
Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине

Меры поддержки медиков в селах привлекут молодых специалистов в новые больницы Крыма

08:06 20.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крым испытывает кадровый дефицит специалистов здравоохранения в сельской местности, поскольку в регионе построены сотни новых ФАПов и медучреждений в отдаленных населенных пунктах. Однако при условии повышения зарплат и завоза нового оборудования, молодые кадры начнут выбирать для себя работу не только в крупных городах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доктор медицинских наук, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российская Медицинская Ассоциация", член Общественной палаты РК Наталья Резниченко.
Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 марта уравнять зарплаты медиков в городах и селах России, а также существенно увеличить уровень финансовой поддержки фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена там, где решать вопросы кадрового дефицита труднее всего.
"За 10 лет в Крыму построили и отремонтировали больше 400 ФАПов и амбулаторий, модульные подстанции установили для бригад скорой помощи. И когда мы все это воссоздали, то поняли, что у нас кадровый дефицит. Потому что одно дело работать в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а другое – поехать в отдаленные села, поселки, высокогорные районы, где до сих пор сложности с дорогами, интернетом, разрозненность участков, часто нет регулярного транспортного сообщения", – поделилась Резниченко.
По ее словам, ситуация "потихонечку меняется", например, в сельскую местность передаются машины из городов. Теперь благодаря новым федеральным мерам поддержки отрасли у молодых специалистов не будет повода отказываться работать в отдаленных местах в Крыму, если транспорт обновят, зарплаты станут не меньше доходов коллег в городах, а власти республики продолжат оказывать помощь с жильем, отметила Резниченко.
"В Республике Крым есть поддержка людей, которые едут работать в отдаленные участки. В малонаселенных пунктах доплата за съем жилья до 20 тысяч рублей, в более крупных – до 30 тысяч. Конечно, это некоторое решение вопроса, но не закрепление кадров", – оценила Резниченко ситуацию на сегодняшний день.
По ее словам, очень важным для Крыма является и развитие санитарной авиации, о которой упоминал президент, когда поручал запустить новый национальный проект, призванный обеспечить технологический суверенитет России в сфере здравоохранения.
"Это очень актуально для Крыма, потому что у нас высокогорные районы, и для нас это то, что нужно. Мы должны иметь наше оборудование, свое МРТ, КТ, и чтобы у нас была телемедицина в самых отдаленных местах", – заключила Резниченко.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель высказала мнение о том, что может помочь сократить дефицит врачей в Крыму.
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Радио "Спутник в Крыму"Здравоохранение в Крыму и СевастополеКрымЗдравоохранение в РоссииОбществоНаталья РезниченкоМненияСкорая помощьФАПНовости Крыма
 
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