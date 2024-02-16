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В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллектива - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллектива
В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллектива - РИА Новости Крым, 16.02.2024
В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллектива
Коллектив больницы из Ленинского района Крыма пожаловался правительству республики на действия руководства медучреждения. Персонал был недоволен размерами... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T18:44
2024-02-16T18:45
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Коллектив больницы из Ленинского района Крыма пожаловался правительству республики на действия руководства медучреждения. Персонал был недоволен размерами назначенных материальных выплат. По итогам рассмотрения конфликта был уволен главный врач, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Руководству Крыма поступают жалобы на работу системы здравоохранения, только за последнюю неделю на страницы главы республики в соцсетях обратились 114 заявителей. Больше всего недовольства вызывает отстутствие лекарств для льготных категорий граждан."Проблем с поставками лекарственных препаратов допускать нельзя, при возникновении такой ситуации ее необходимо решать немедленно. Поручил пересмотреть работу телефонной горячей линии Крым-Фармации, чтобы граждане могли беспрепятственно на нее дозвониться".Поступали также жалобы на работу врачебной амбулатории в Мирном Симферопольского района. На данный момент рассматривается возможность установки в этом селе новой модульной амбулатории, медицинский персонал временно будет размещен в здании, более комфортном для приема граждан, пообещал Аксенов."До 1 марта все вопросы, включая обеспечение льготными лекарствами и медицинскими кадрами, должны быть проработаны и сняты с повестки дня", - написал он.Ленинская центральная районная больница недавно фигурировала в скандале, связанном с закупками медикаментов и оборудования. Сотрудники крымского управления Федеральной антимонопольной службы обнаружили картельный сговор и "антиконкурентные модели поведения" в ходе 18 процедур электронных торгов, которые проводила Ленинская ЦРБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ливень подтопил больницу в КрымуФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницыВ Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму
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сергей аксенов, ленинский район, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, минздрав крыма
В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллектива

В Ленинской больнице Крыма после жалоб коллектива уволен главный врач

18:44 16.02.2024 (обновлено: 18:45 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Коллектив больницы из Ленинского района Крыма пожаловался правительству республики на действия руководства медучреждения. Персонал был недоволен размерами назначенных материальных выплат. По итогам рассмотрения конфликта был уволен главный врач, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Вместе с Министерством здравоохранения РК отработали обращение коллектива Ленинской центральной районной больницы в адрес правительства республики в части несогласия с размером материальной выплаты. Была установлена недоработка руководства больницы, принято решение об увольнении главного врача. С сотрудниками проведен расчет", - написал Сергей Аксенов.

Руководству Крыма поступают жалобы на работу системы здравоохранения, только за последнюю неделю на страницы главы республики в соцсетях обратились 114 заявителей. Больше всего недовольства вызывает отстутствие лекарств для льготных категорий граждан.
"Проблем с поставками лекарственных препаратов допускать нельзя, при возникновении такой ситуации ее необходимо решать немедленно. Поручил пересмотреть работу телефонной горячей линии Крым-Фармации, чтобы граждане могли беспрепятственно на нее дозвониться".
Поступали также жалобы на работу врачебной амбулатории в Мирном Симферопольского района. На данный момент рассматривается возможность установки в этом селе новой модульной амбулатории, медицинский персонал временно будет размещен в здании, более комфортном для приема граждан, пообещал Аксенов.
"До 1 марта все вопросы, включая обеспечение льготными лекарствами и медицинскими кадрами, должны быть проработаны и сняты с повестки дня", - написал он.
Ленинская центральная районная больница недавно фигурировала в скандале, связанном с закупками медикаментов и оборудования. Сотрудники крымского управления Федеральной антимонопольной службы обнаружили картельный сговор и "антиконкурентные модели поведения" в ходе 18 процедур электронных торгов, которые проводила Ленинская ЦРБ.
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