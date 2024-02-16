https://crimea.ria.ru/20240216/v-krymskoy-bolnitse-po-zhalobe-kollektiva-uvolen-glavnyy-vrach-1135001740.html

В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллектива

В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллектива - РИА Новости Крым, 16.02.2024

В крымской больнице уволен главврач по жалобе коллектива

Коллектив больницы из Ленинского района Крыма пожаловался правительству республики на действия руководства медучреждения. Персонал был недоволен размерами... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T18:44

2024-02-16T18:44

2024-02-16T18:45

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Коллектив больницы из Ленинского района Крыма пожаловался правительству республики на действия руководства медучреждения. Персонал был недоволен размерами назначенных материальных выплат. По итогам рассмотрения конфликта был уволен главный врач, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Руководству Крыма поступают жалобы на работу системы здравоохранения, только за последнюю неделю на страницы главы республики в соцсетях обратились 114 заявителей. Больше всего недовольства вызывает отстутствие лекарств для льготных категорий граждан."Проблем с поставками лекарственных препаратов допускать нельзя, при возникновении такой ситуации ее необходимо решать немедленно. Поручил пересмотреть работу телефонной горячей линии Крым-Фармации, чтобы граждане могли беспрепятственно на нее дозвониться".Поступали также жалобы на работу врачебной амбулатории в Мирном Симферопольского района. На данный момент рассматривается возможность установки в этом селе новой модульной амбулатории, медицинский персонал временно будет размещен в здании, более комфортном для приема граждан, пообещал Аксенов."До 1 марта все вопросы, включая обеспечение льготными лекарствами и медицинскими кадрами, должны быть проработаны и сняты с повестки дня", - написал он.Ленинская центральная районная больница недавно фигурировала в скандале, связанном с закупками медикаментов и оборудования. Сотрудники крымского управления Федеральной антимонопольной службы обнаружили картельный сговор и "антиконкурентные модели поведения" в ходе 18 процедур электронных торгов, которые проводила Ленинская ЦРБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ливень подтопил больницу в КрымуФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницыВ Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ленинский район, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, минздрав крыма