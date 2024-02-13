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В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму
В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму - РИА Новости Крым, 13.02.2024
В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму
Государственные аптеки Крыма располагают необходимым запасом лекарств и медицинских препаратов из списка жизненно необходимых. Об этом сообщили пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T12:01
2024-02-13T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Государственные аптеки Крыма располагают необходимым запасом лекарств и медицинских препаратов из списка жизненно необходимых. Об этом сообщили пресс-службе республиканского минздрава.Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы прекращении поставок лекарственных препаратов на полуостров.При это отмечается, что временные задержки с поступлением отдельных позиций льготных лекарственных препаратов связаны с проведением закупок. Их поставка ожидается в ближайшие две недели.В министерстве также подчеркнули, что в государственную аптечную сеть поставки лекарственных препаратов осуществляются непрерывно. Медикаменты поступают как через Керченскую паромную переправу, так и по альтернативному маршруту через новые территории РФ. Во избежание логистических задержек минздравом Крыма обеспечено взаимодействие с республиканским минтрансом.Кроме того, на регулярной основе сотрудники министерства проводят мониторинг наличия и цен на наиболее распространенные препараты в государственной и коммерческих аптечных сетях.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что крымчане жалуются на недостаток лекарств для льготных категорий граждан. Он назвал данную ситуацию недопустимой и потребовал обеспечить больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом необходимыми препаратами.В свою очередь председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель сообщила, что в Крыму почти 80 пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарствами в рамках созданного по поручению президента РФ фонда "Круг добра".Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниямиРоссия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинВ Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов
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минздрав крыма, новости крыма, лекарства, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье, общество
В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму

Минздрав Крыма опроверг информацию о прекращении поставок жизненно важных лекарств

12:01 13.02.2024 (обновлено: 12:10 13.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота аптеки
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Государственные аптеки Крыма располагают необходимым запасом лекарств и медицинских препаратов из списка жизненно необходимых. Об этом сообщили пресс-службе республиканского минздрава.
Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы прекращении поставок лекарственных препаратов на полуостров.

"По информации "Крым-Фармация", в учреждении имеется полный ассортиментный перечень лекарственных препаратов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и препаратов для медицинского применения", – сказано в сообщении республиканского минздрава.

При это отмечается, что временные задержки с поступлением отдельных позиций льготных лекарственных препаратов связаны с проведением закупок. Их поставка ожидается в ближайшие две недели.
В министерстве также подчеркнули, что в государственную аптечную сеть поставки лекарственных препаратов осуществляются непрерывно. Медикаменты поступают как через Керченскую паромную переправу, так и по альтернативному маршруту через новые территории РФ. Во избежание логистических задержек минздравом Крыма обеспечено взаимодействие с республиканским минтрансом.
Кроме того, на регулярной основе сотрудники министерства проводят мониторинг наличия и цен на наиболее распространенные препараты в государственной и коммерческих аптечных сетях.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что крымчане жалуются на недостаток лекарств для льготных категорий граждан. Он назвал данную ситуацию недопустимой и потребовал обеспечить больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом необходимыми препаратами.
В свою очередь председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель сообщила, что в Крыму почти 80 пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарствами в рамках созданного по поручению президента РФ фонда "Круг добра".
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