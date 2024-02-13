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Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями
Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями
В Крыму почти восемьдесят пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарствами в рамках созданного по поручению президента... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T11:17
2024-02-13T11:17
анна рубель
радио "спутник в крыму"
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
крым
круг добра
лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму почти восемьдесят пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарствами в рамках созданного по поручению президента РФ фонда "Круг добра". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.По ее словам, реестр пациентов, страдающих тяжелыми, редкими и неизлечимыми заболеваниями, ведется в Крыму с 2014 года.Она напомнила, что фонд "Круг добра" был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, и главный источник его финансирования – налоги на сверхприбыль."Если наши крупные корпорации, в том числе негосударственной формы собственности, зарабатывают в течение года крупные суммы, то 2% от налога, который они оплачивают, направляется в фонд "Круг добра". Общая сумма в 2022 году составила почти 150 млрд рублей – это те поступления, которые были направлены на лечение детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями", – поделилась Рубель.По словам председателя профильного комитета, сегодня в правительстве России разрабатывается дорожная карта и изыскивается возможность организовать такую же помощь для обеспечения дорогостоящими лекарствами взрослых пациентов с орфанными заболеваниями. Она отметила, что в данный момент идет дискуссия относительно того, надо ли создавать отдельный фонд для взрослых пациентов или добавить полномочия имеющемуся фонду "Круг добра", чтобы он мог обеспечивать и эту категорию больных.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство
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анна рубель, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым, круг добра, лекарства
Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями

В Крыму дети с редкими заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими препаратами - Госсовет

11:17 13.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму почти восемьдесят пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарствами в рамках созданного по поручению президента РФ фонда "Круг добра". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.
По ее словам, реестр пациентов, страдающих тяжелыми, редкими и неизлечимыми заболеваниями, ведется в Крыму с 2014 года.
"В Российском Крыму такая работа была налажена. До этого родители могли рассчитывать только на себя, близких и поддержку спонсоров. Сегодня каждый ребенок на учете. Есть реестр. В 2022 году 77 детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения и поддержания состояния", – рассказала Рубель.
Она напомнила, что фонд "Круг добра" был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, и главный источник его финансирования – налоги на сверхприбыль.
"Если наши крупные корпорации, в том числе негосударственной формы собственности, зарабатывают в течение года крупные суммы, то 2% от налога, который они оплачивают, направляется в фонд "Круг добра". Общая сумма в 2022 году составила почти 150 млрд рублей – это те поступления, которые были направлены на лечение детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями", – поделилась Рубель.
По словам председателя профильного комитета, сегодня в правительстве России разрабатывается дорожная карта и изыскивается возможность организовать такую же помощь для обеспечения дорогостоящими лекарствами взрослых пациентов с орфанными заболеваниями.
"Когда дети достигают возраста 19 лет, обеспечение их ложится на плечи региона. А во взрослом возрасте лечение не меняется: препараты необходимо и дальше применять. То, что сегодня большинство регионов России нуждаются в помощи со стороны федерации в части обеспечения взрослых с орфанными заболеваниями, это очевидно. И если это будет реализовано, то для республики Крым будет большая поддержка", – сказала Рубель.
Она отметила, что в данный момент идет дискуссия относительно того, надо ли создавать отдельный фонд для взрослых пациентов или добавить полномочия имеющемуся фонду "Круг добра", чтобы он мог обеспечивать и эту категорию больных.
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