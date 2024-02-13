https://crimea.ria.ru/20240213/kak-v-krymu-pomogayut-lekarstvami-patsientam-s-redkimi-zabolevaniyami--1134905588.html

Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями

Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями

В Крыму почти восемьдесят пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарствами в рамках созданного по поручению президента... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T11:17

2024-02-13T11:17

2024-02-13T11:17

анна рубель

радио "спутник в крыму"

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

государственный совет рк (госсовет)

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круг добра

лекарства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму почти восемьдесят пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарствами в рамках созданного по поручению президента РФ фонда "Круг добра". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.По ее словам, реестр пациентов, страдающих тяжелыми, редкими и неизлечимыми заболеваниями, ведется в Крыму с 2014 года.Она напомнила, что фонд "Круг добра" был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, и главный источник его финансирования – налоги на сверхприбыль."Если наши крупные корпорации, в том числе негосударственной формы собственности, зарабатывают в течение года крупные суммы, то 2% от налога, который они оплачивают, направляется в фонд "Круг добра". Общая сумма в 2022 году составила почти 150 млрд рублей – это те поступления, которые были направлены на лечение детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями", – поделилась Рубель.По словам председателя профильного комитета, сегодня в правительстве России разрабатывается дорожная карта и изыскивается возможность организовать такую же помощь для обеспечения дорогостоящими лекарствами взрослых пациентов с орфанными заболеваниями. Она отметила, что в данный момент идет дискуссия относительно того, надо ли создавать отдельный фонд для взрослых пациентов или добавить полномочия имеющемуся фонду "Круг добра", чтобы он мог обеспечивать и эту категорию больных.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила выплат по уходу за детьми-инвалидами: кому дадут 10 тысяч Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство

https://crimea.ria.ru/20231024/ne-bolno-i-ne-strashno-palliativnyy-status-detey-v-krymu-1132283931.html

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анна рубель, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым, круг добра, лекарства