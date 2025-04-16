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В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка
В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка
70-летний севастополец отправится за решетку – его признали виновным в совращении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма и Севастополя и... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T17:35
2025-04-16T18:06
педофил
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севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 70-летний севастополец отправится за решетку – его признали виновным в совращении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры города.В июле 2024 года 70-летний мужчина с целью расположить к себе 10-летнюю соседскую девочку пригласил ее во двор своего домовладения по улице Днепровской, где показывал выращенные им в саду цветы. Фигурант заманил малолетнюю в дом, где совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.В ходе следствия фигурант признался в содеянном. Севастопольский суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что мужчину из Симферопольского района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму получил квартиру участник СВО из числа сирот – СледкомСК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных гражданВ Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу
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РИА Новости Крым
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В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка

В Севастополе осудили 70-летнего извращенца за совращение 10-летней девочки

17:35 16.04.2025 (обновлено: 18:06 16.04.2025)
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 70-летний севастополец отправится за решетку – его признали виновным в совращении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры города.
В июле 2024 года 70-летний мужчина с целью расположить к себе 10-летнюю соседскую девочку пригласил ее во двор своего домовладения по улице Днепровской, где показывал выращенные им в саду цветы. Фигурант заманил малолетнюю в дом, где совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.
"Спустя некоторое время девочка сообщила родителям о преступных действиях злоумышленника, после чего они обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был незамедлительно задержан", – сообщили в Следкоме.
В ходе следствия фигурант признался в содеянном. Севастопольский суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
"Также ему назначен год ограничения свободы после освобождения их колонии. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей", – уточнили в прокуратуре города.
Ранее сообщалось, что мужчину из Симферопольского района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетней.
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