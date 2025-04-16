https://crimea.ria.ru/20250416/v-sevastopole-70-letniy-pedofil-poluchil-12-let-za-sovraschenie-rebenka-1145732459.html

В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка

В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка

70-летний севастополец отправится за решетку – его признали виновным в совращении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма и Севастополя и... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T17:35

2025-04-16T17:35

2025-04-16T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 70-летний севастополец отправится за решетку – его признали виновным в совращении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры города.В июле 2024 года 70-летний мужчина с целью расположить к себе 10-летнюю соседскую девочку пригласил ее во двор своего домовладения по улице Днепровской, где показывал выращенные им в саду цветы. Фигурант заманил малолетнюю в дом, где совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.В ходе следствия фигурант признался в содеянном. Севастопольский суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что мужчину из Симферопольского района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму получил квартиру участник СВО из числа сирот – СледкомСК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных гражданВ Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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