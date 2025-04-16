https://crimea.ria.ru/20250416/rebenok-i-muzhchina-pogibli-na-pozhare-v-sochi-1145731818.html

Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи

Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи

Девятилетний ребенок и мужчина погибли при пожаре в частном арендованном доме в Сочи, сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T17:52

2025-04-16T17:52

2025-04-16T17:52

сочи

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок и мужчина погибли при пожаре в частном арендованном доме в Сочи, сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, пожар в арендованном частном доме по Курортному проспекту произошел в ночь на среду. В доме находились женщиной с ребенком и ее сестра с супругом, спасателей вызвали соседи.Одной из возможных причин пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, считают эксперты. Сейчас на месте происшествия работают следователи, установливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский садТруп женщины нашли на пожаре в СевастополеНа пожаре в Крыму погибла женщина

сочи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар