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Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи
Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи
Девятилетний ребенок и мужчина погибли при пожаре в частном арендованном доме в Сочи, сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T17:52
2025-04-16T17:52
2025-04-16T17:52
сочи
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок и мужчина погибли при пожаре в частном арендованном доме в Сочи, сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, пожар в арендованном частном доме по Курортному проспекту произошел в ночь на среду. В доме находились женщиной с ребенком и ее сестра с супругом, спасателей вызвали соседи.Одной из возможных причин пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, считают эксперты. Сейчас на месте происшествия работают следователи, установливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский садТруп женщины нашли на пожаре в СевастополеНа пожаре в Крыму погибла женщина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи
Ребенок и мужчина погибли на пожаре в частном доме в Сочи – Следком