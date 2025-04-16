https://crimea.ria.ru/20250416/sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1145732686.html

Севастополь простился с героем спецоперации

Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Севастополь простился с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь наводчика, гвардии ефрейтора Алексея Александровича Яблонского. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T18:10

2025-04-16T18:10

2025-04-16T18:10

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь наводчика, гвардии ефрейтора Алексея Александровича Яблонского. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Алексей Яблонский родился в поселке Черноморское Евпаторийского района. Еще в детстве вместе с семьей переехал в Севастополь. Окончил школу №57, потом университет имени В. И. Вернадского, получил высшее образование в области физкультуры и спорта.Алексей Александрович с детства увлекался футболом, отдавая все силы на тренировках и соревнованиях. Тренеры заметили его одаренность и старательность, и уже в юности он стал выступать в футбольных командах высокого уровня.Алексей Яблонский был одним из первых, кто вывел пляжный футбол и мини-футбол в Севастополе на высокий уровень. Завершив карьеру футболиста, он стал работать тренером, передавая свой богатый опыт и знания молодому поколению футболистов.В 2025 году Алексей Александрович принял решение подписать контракт с Минобороны России, и был направлен в одно из подразделений ВДВ.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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