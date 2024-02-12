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Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство

Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство

Строительство храмового комплекса с детским хосписом и социальной гостиницей для инвалидов на Северной стороне Севастополя может начаться в 2024 году после... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T06:36

2024-02-12T06:36

2024-02-12T06:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Строительство храмового комплекса с детским хосписом и социальной гостиницей для инвалидов на Северной стороне Севастополя может начаться в 2024 году после пятилетней паузы в решении вопроса – сейчас на участок проводят коммуникации, деньги на строительство дает благотворитель. Об этом РИА Новости Крым сообщил настоятель храма во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены, протоиерей Александр Бондаренко.О строительстве комплекса, в который вместе с храмом войдут детский хоспис, социальная гостиница и воскресная школа, говорилось еще пять лет назад. Появление паллиативного учреждения для детей в севастопольском селе Орловка весной 2019 года анонсировал основатель первого в России детского хосписа в Санкт-Петербурге, протоиерей Александр Ткаченко. Тогда он сообщил, что "ведется подготовительная работа к строительству". С тех пор реализовать задуманное не удавалось, хотя участок на эти цели был выделен.Помимо этого, "было много нюансов, связанных с расположенным через дорогу братским кладбищем воинов 315-й стрелковой дивизии", добавил он. Это объект культурного наследия регионального значения, но границы охраны его не были установлены, что делало невозможным строительство рядом.Обе проблемы власти решили только в 2023 году.Все это время без дела в приходе не сидели, говорит настоятель. На территории возвели легкосборный храм на свайной основе и такую же некапитальную воскресную школу, чтобы начать заниматься с детьми – сейчас здесь учится 25 человек.Храм появился в 2020-м, а школа в 2021-м. Но только изменение вида разрешенного использования земли позволило по-настоящему сдвинуть дело. "Это самый тяжелый вопрос был. Проведены определенные работы, выделены территории, которые включают в себя и наш участок, и изменено их целевое назначение. Там еще рядом с нами будет несколько объектов находиться согласно проекту планировки территории", – отметил Бондаренко.Благодаря этому на участок смогли провести коммуникации – водопроводные и канализационные трубы, которые уже ввели в эксплуатацию. Сейчас в работе проект по газификации территории будущего храмового комплекса.По словам отца Александра, объем работ ждет большой. Эскизный проект уже есть. Теперь нужна рабочая документация – и будет стройка. Претворить мечту в реальность помогут меценаты.Первым будут строить детский хоспис – на 20 коек, это 10 палат. Потом социальную гостиницу для инвалидов, а после – храм на 400 прихожан, "пока это часовенка на 30 человек".Есть планы и дальнейшего развития: сделать дополнительные заезды и зеленую зону."У нас там протекает канал водоотводный, он впадает в реку Кача, от нас до нее 300 метров. Мы хотим его благоустроить: сделать мосточки, деревья посадить – ивушки, чтобы под ними маленькая такая набережная была", – рассказал Бондаренко.8 февраля в правительстве Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории на Северной стороне города, в Качинском муниципальном округе, площадью 13,4 гектара, в которую вошел и участок, где должен появиться храмовый комплекс.По словам и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, документацией предусмотрена организация подъездных путей к его объектам.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в районе поселка Любимовка на Северной стороне построят курортно-рекреационный комплекс за 15 млрд рублей. По его словам, благодаря этому район получит "мощный толчок" в развитии. А на днях глава постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова, комментируя работу над проектом нового генплана города, поделилась своим мнением относительно развития Северной стороны, куда предполагается переместить административный центр, а также городской железнодорожный вокзал. Читайте также на РИА Новости Крым:Не больно и не страшно: паллиативный статус детей в Крыму "Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти Крымский детский хоспис появится в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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