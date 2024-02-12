Детский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство
Строительство детского хосписа в Севастополе могут начать в 2024 году
© Фото со страницы протоиерея Александра Бондаренко в ВКХрамовый комплекс на Северной стороне Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Строительство храмового комплекса с детским хосписом и социальной гостиницей для инвалидов на Северной стороне Севастополя может начаться в 2024 году после пятилетней паузы в решении вопроса – сейчас на участок проводят коммуникации, деньги на строительство дает благотворитель. Об этом РИА Новости Крым сообщил настоятель храма во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены, протоиерей Александр Бондаренко.
О строительстве комплекса, в который вместе с храмом войдут детский хоспис, социальная гостиница и воскресная школа, говорилось еще пять лет назад. Появление паллиативного учреждения для детей в севастопольском селе Орловка весной 2019 года анонсировал основатель первого в России детского хосписа в Санкт-Петербурге, протоиерей Александр Ткаченко. Тогда он сообщил, что "ведется подготовительная работа к строительству". С тех пор реализовать задуманное не удавалось, хотя участок на эти цели был выделен.
"В 2019 году выделили участок, там 1,14 гектара. Он был передан нам на 10 лет в безвозмездное пользование с правом в дальнейшем передачи в собственность. Но возводить капитальные строения на этой территории мы не могли: земля по кадастру числилась как религиозного использования, а по действующему генплану – он 2005 года –это была парковая территория. Мы не могли даже проект сделать на строительство", –рассказал протоиерей Александр Бондаренко.
Помимо этого, "было много нюансов, связанных с расположенным через дорогу братским кладбищем воинов 315-й стрелковой дивизии", добавил он. Это объект культурного наследия регионального значения, но границы охраны его не были установлены, что делало невозможным строительство рядом.
Обе проблемы власти решили только в 2023 году.
Все это время без дела в приходе не сидели, говорит настоятель. На территории возвели легкосборный храм на свайной основе и такую же некапитальную воскресную школу, чтобы начать заниматься с детьми – сейчас здесь учится 25 человек.
Храм появился в 2020-м, а школа в 2021-м. Но только изменение вида разрешенного использования земли позволило по-настоящему сдвинуть дело.
"Это самый тяжелый вопрос был. Проведены определенные работы, выделены территории, которые включают в себя и наш участок, и изменено их целевое назначение. Там еще рядом с нами будет несколько объектов находиться согласно проекту планировки территории", – отметил Бондаренко.
© Фото со страницы протоиерея Александра Бондаренко в ВКХрамовый комплекс на Северной стороне Севастополя
Храмовый комплекс на Северной стороне Севастополя
Благодаря этому на участок смогли провести коммуникации – водопроводные и канализационные трубы, которые уже ввели в эксплуатацию. Сейчас в работе проект по газификации территории будущего храмового комплекса.
По словам отца Александра, объем работ ждет большой. Эскизный проект уже есть. Теперь нужна рабочая документация – и будет стройка. Претворить мечту в реальность помогут меценаты.
"Благотворитель очень серьезный, который берется выполнить эти работы, организация. Он нас включает в очень большую программу. Последние штрихи. Ждем решения окончательного. Если Господь все управит на финальном этапе, вероятнее всего, в этом году начнется строительство", – поделился надеждами отец Александр.
Первым будут строить детский хоспис – на 20 коек, это 10 палат. Потом социальную гостиницу для инвалидов, а после – храм на 400 прихожан, "пока это часовенка на 30 человек".
© Фото со страницы протоиерея Александра Бондаренко в ВКПока на территории возвели легкосборный храм и некапитальную воскресную школу – сейчас здесь учится 25 человек.
Пока на территории возвели легкосборный храм и некапитальную воскресную школу – сейчас здесь учится 25 человек.
Есть планы и дальнейшего развития: сделать дополнительные заезды и зеленую зону.
"У нас там протекает канал водоотводный, он впадает в реку Кача, от нас до нее 300 метров. Мы хотим его благоустроить: сделать мосточки, деревья посадить – ивушки, чтобы под ними маленькая такая набережная была", – рассказал Бондаренко.
8 февраля в правительстве Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории на Северной стороне города, в Качинском муниципальном округе, площадью 13,4 гектара, в которую вошел и участок, где должен появиться храмовый комплекс.
По словам и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, документацией предусмотрена организация подъездных путей к его объектам.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в районе поселка Любимовка на Северной стороне построят курортно-рекреационный комплекс за 15 млрд рублей. По его словам, благодаря этому район получит "мощный толчок" в развитии.
А на днях глава постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова, комментируя работу над проектом нового генплана города, поделилась своим мнением относительно развития Северной стороны, куда предполагается переместить административный центр, а также городской железнодорожный вокзал.
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