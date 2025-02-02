https://crimea.ria.ru/20250202/rossiyskie-voennye-otrazili-dve-kontrataki-vsu-v-kurskoy-oblasti-1143855337.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

ВС РФ отразили две контратаки украинских войск в Курской области. Режим Зеленского потерял за сутки больше двухсот боевиков на этом направлении. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T15:31

2025-02-02T15:31

2025-02-02T16:05

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили две контратаки украинских войск в Курской области. Режим Зеленского потерял за сутки больше двухсот боевиков на этом направлении. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Военнослужащие подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления поразили формирования врага возле Ивашковского, Лебедевки, Малой Локни, Михайловки, Свердликово и Суджа. ВС РФ отразили две контратаки ВСУ.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.С начала боев на Курском направлении ВСУ потеряли больше 56770 военнослужащих, 329 танков, 241 боевую машину пехоты, 189 бронетранспортеров, 1672 боевые бронемашины, 1765 автомобилей, 398 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также другую технику и вооружение.Накануне сообщалось о 155 боевиках, ликвидированных за сутки на курском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Удары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливомНовости СВО: сколько украинских боевиков уничтожено за суткиУкраина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу