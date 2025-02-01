https://crimea.ria.ru/20250201/situatsiya-v-kurskoy-oblasti---vsu-poteryali-esche-155-boevikov-1143844358.html

Ситуация в Курской области - ВСУ потеряли еще 155 боевиков

Ситуация в Курской области - ВСУ потеряли еще 155 боевиков - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Ситуация в Курской области - ВСУ потеряли еще 155 боевиков

ВСУ потеряли за сутки еще 155 боевиков, а также бронированные машины и артиллерийское орудие на курском направлении. Об этом сообщает в субботу Минобороны... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T16:10

2025-02-01T16:10

2025-02-01T16:10

новости

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки еще 155 боевиков, а также бронированные машины и артиллерийское орудие на курском направлении. Об этом сообщает в субботу Минобороны России.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в различных районах и отразили две контратаки противника. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 боевые бронированные машины, 1750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направленииСилы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за суткиНовости СВО: Киев теряет людей и немецкие танки

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины)