Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи
В Керчи "скорая" столкнулась с микроавтобусом и въехала в столб - подробности жуткого ДТП
18:35 06.03.2025 (обновлено: 18:48 06.03.2025)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Керчи машина скорой помощи врезалась в столб
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту аварии с участием автомобиля скорой помощи в Керчи, в результате которой погибла пациентка и еще трое медиков пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В минздраве Крыма РИА Новости Крым ранее сообщали, что после ДТП трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи были доставлены в Керченскую больницу №1 имени Пирогова. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, одного – средней степени тяжести.
По данным прокуратуры, авария произошла около 16:10 на перекрестке улиц Горького и Гайдара. "Скорая" перевозила пациента и двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиренами.
"По предварительной информации, водитель автомобиля скорой медицинской помощи допустил столкновение с электроопорой на пересечении улиц Горького и Гайдара. Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки по факту ДТП", - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что водитель скорой помощи сначала столкнулся с микроавтобусом.
"Водитель автомобиля скорой помощи допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter с последующим наездом на столб", - отметили правоохранители.
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