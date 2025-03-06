https://crimea.ria.ru/20250306/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-dtp-so-skoroy-v-kerchi-1144715457.html

Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи

Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи

Прокуратура Крыма начала проверку по факту аварии с участием автомобиля скорой помощи в Керчи, в результате которой погибла пациентка и еще трое медиков... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T18:35

2025-03-06T18:35

2025-03-06T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту аварии с участием автомобиля скорой помощи в Керчи, в результате которой погибла пациентка и еще трое медиков пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В минздраве Крыма РИА Новости Крым ранее сообщали, что после ДТП трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи были доставлены в Керченскую больницу №1 имени Пирогова. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, одного – средней степени тяжести.По данным прокуратуры, авария произошла около 16:10 на перекрестке улиц Горького и Гайдара. "Скорая" перевозила пациента и двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиренами.В МВД добавили, что водитель скорой помощи сначала столкнулся с микроавтобусом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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