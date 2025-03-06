Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250306/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-dtp-so-skoroy-v-kerchi-1144715457.html
Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи
Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи
Прокуратура Крыма начала проверку по факту аварии с участием автомобиля скорой помощи в Керчи, в результате которой погибла пациентка и еще трое медиков... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T18:35
2025-03-06T18:48
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
скорая помощь
прокуратура республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144714775_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_59faa373b0044b21e67f85b507c4f738.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту аварии с участием автомобиля скорой помощи в Керчи, в результате которой погибла пациентка и еще трое медиков пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В минздраве Крыма РИА Новости Крым ранее сообщали, что после ДТП трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи были доставлены в Керченскую больницу №1 имени Пирогова. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, одного – средней степени тяжести.По данным прокуратуры, авария произошла около 16:10 на перекрестке улиц Горького и Гайдара. "Скорая" перевозила пациента и двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиренами.В МВД добавили, что водитель скорой помощи сначала столкнулся с микроавтобусом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144714775_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_db60b052b197b2d66dca98e8a5ec274a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, скорая помощь, прокуратура республики крым, новости крыма
Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи

В Керчи "скорая" столкнулась с микроавтобусом и въехала в столб - подробности жуткого ДТП

18:35 06.03.2025 (обновлено: 18:48 06.03.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Керчи машина скорой помощи врезалась в столб
В Керчи машина скорой помощи врезалась в столб
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту аварии с участием автомобиля скорой помощи в Керчи, в результате которой погибла пациентка и еще трое медиков пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В минздраве Крыма РИА Новости Крым ранее сообщали, что после ДТП трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи были доставлены в Керченскую больницу №1 имени Пирогова. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, одного – средней степени тяжести.
По данным прокуратуры, авария произошла около 16:10 на перекрестке улиц Горького и Гайдара. "Скорая" перевозила пациента и двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиренами.
"По предварительной информации, водитель автомобиля скорой медицинской помощи допустил столкновение с электроопорой на пересечении улиц Горького и Гайдара. Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки по факту ДТП", - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что водитель скорой помощи сначала столкнулся с микроавтобусом.
"Водитель автомобиля скорой помощи допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter с последующим наездом на столб", - отметили правоохранители.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияСкорая помощьПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО
19:01В Симферополе перекроют центральную улицу
18:46Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
18:43"Свое не отдадим": Путин заявил о недопустимости уступок по Украине
18:35Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи
18:32Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области
18:22Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин
18:15Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин
18:06Что происходит с застройкой природных парков в Крыму
17:58На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов
17:39Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадали
17:34Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США
17:21Бельгия поставит Украине боевые истребители F-16
17:10Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после открытия движения
16:49Рейд в Севастополе открыли
16:47Крымский мост открыт для проезда
16:44Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены
16:35В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма
16:15В Севастополе закрыли рейд
16:09Крымский мост закрыт для автомобилей
Лента новостейМолния