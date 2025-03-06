https://crimea.ria.ru/20250306/krym-i-sevastopol-v-liderakh-po-ispolneniyu-natsproektov--khusnullin-1144714238.html

Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин

Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин

Крым и Севастополь находятся в лидерах по исполнению национальных и федеральных проектов. Об этом в ходе проведения штаба с регионами сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T18:22

2025-03-06T18:22

2025-03-06T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь находятся в лидерах по исполнению национальных и федеральных проектов. Об этом в ходе проведения штаба с регионами сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.С регионы были обговорены текущие вопросы, на которые стоит обратить внимание, уточнил он.По словам Хуснуллина, всем регионам стоит необходимо усилить мониторинг строительства жилья, что поможет не допустить возникновения новых обманутых дольщиков и принять необходимые меры поддержки.Ссылаясь на данные, полученные из регионов, за январь-февраль в стране введено 20,8 млн "квадратов" жилья. Градпотенциал вырос на 9% к прошлому год, уточнил он."У Юга России есть все для выполнения показателей нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Прошу усилить работу по увеличению жилищного строительства, развитию градпотенциала. Вижу также огромный потенциал для развития туризма, поэтому прошу регионы в этом направлении тоже активно работать", - резюмировал Хуснуллин.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и НовороссииСевастополю выделили 20 миллиардов – куда пойдут деньгиУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере

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