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Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин
Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин
Крым и Севастополь находятся в лидерах по исполнению национальных и федеральных проектов. Об этом в ходе проведения штаба с регионами сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T18:22
2025-03-06T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь находятся в лидерах по исполнению национальных и федеральных проектов. Об этом в ходе проведения штаба с регионами сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.С регионы были обговорены текущие вопросы, на которые стоит обратить внимание, уточнил он.По словам Хуснуллина, всем регионам стоит необходимо усилить мониторинг строительства жилья, что поможет не допустить возникновения новых обманутых дольщиков и принять необходимые меры поддержки.Ссылаясь на данные, полученные из регионов, за январь-февраль в стране введено 20,8 млн "квадратов" жилья. Градпотенциал вырос на 9% к прошлому год, уточнил он."У Юга России есть все для выполнения показателей нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Прошу усилить работу по увеличению жилищного строительства, развитию градпотенциала. Вижу также огромный потенциал для развития туризма, поэтому прошу регионы в этом направлении тоже активно работать", - резюмировал Хуснуллин.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о результатах госпрограмм для Крыма и НовороссииСевастополю выделили 20 миллиардов – куда пойдут деньгиУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере
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РИА Новости Крым
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Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин

Крым и Севастополь в лидерах по исполнению национальных и федеральных проектов – Хуснуллин

18:22 06.03.2025
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь находятся в лидерах по исполнению национальных и федеральных проектов. Об этом в ходе проведения штаба с регионами сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
С регионы были обговорены текущие вопросы, на которые стоит обратить внимание, уточнил он.
"Отдельно посмотрели реализацию проектов в регионах Южного федерального округа, который я курирую. Здесь хочу отметить регионы-лидеры ЮФО по выполнению национальных и федеральных проектов. Это Волгоградская область, Республики Крым, Адыгея, Севастополь и Краснодарский край", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Хуснуллина, всем регионам стоит необходимо усилить мониторинг строительства жилья, что поможет не допустить возникновения новых обманутых дольщиков и принять необходимые меры поддержки.
Ссылаясь на данные, полученные из регионов, за январь-февраль в стране введено 20,8 млн "квадратов" жилья. Градпотенциал вырос на 9% к прошлому год, уточнил он.
"У Юга России есть все для выполнения показателей нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Прошу усилить работу по увеличению жилищного строительства, развитию градпотенциала. Вижу также огромный потенциал для развития туризма, поэтому прошу регионы в этом направлении тоже активно работать", - резюмировал Хуснуллин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
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НовостиМарат ХуснуллинНовости КрымаКрымСевастопольНовости СевастополяКраснодарский крайНацпроекты в Севастополе
 
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