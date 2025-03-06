https://crimea.ria.ru/20250306/putin-vyskazalsya-o-popytke-pokusheniya-na-mitropolita-tikhona-1144715716.html

Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона

Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" прокомментировал попытку покушения на митрополита... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T18:46

2025-03-06T18:46

2025-03-06T18:46

тихон шевкунов

владимир путин (политик)

общество

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

покушение

день защитника отечества

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" прокомментировал попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля.Убийство иерарха готовили двое агентов украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Позднее стало известно, что убийство митрополита готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, владимир путин (политик), общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, день защитника отечества