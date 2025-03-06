https://crimea.ria.ru/20250306/putin-vyskazalsya-o-popytke-pokusheniya-na-mitropolita-tikhona-1144715716.html
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" прокомментировал попытку покушения на митрополита... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T18:46
2025-03-06T18:46
2025-03-06T18:46
тихон шевкунов
владимир путин (политик)
общество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
покушение
день защитника отечества
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" прокомментировал попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля.Убийство иерарха готовили двое агентов украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Позднее стало известно, что убийство митрополита готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихон шевкунов, владимир путин (политик), общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, день защитника отечества
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
"Уже и до священников добрались" – Путин прокомментировал покушение на митрополита Тихона