https://crimea.ria.ru/20250228/terakt-protiv-mitropolita-tikhona-gotovili-ego-pomoschnik-i-klirik-1144543534.html

Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик

Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик

Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник и клирик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T08:50

2025-02-28T08:50

2025-02-28T08:50

крым

новости крыма

тихон шевкунов

симферопольская и крымская епархия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник и клирик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на митрополита Тихона (Шевкунова), сообщили в ведомстве в пятницу утром. Убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки. Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.На видео ФСБ, кадры которого были показаны на телеканале "Россия-24", уроженец украинского города Черновцы Попович рассказал, что совершил преступление под угрозой убийства его родственников.По словам задержанных, взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре, в Москве."Покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывного устройства. Мы должны были его заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве", - рассказали мужчины на допросе.Клирик Иванкович признался, что первое покушение планировалось еще в начале января. Сообщается также, что ФСБ нашла в телефонах у задержанных более 70 контактов с Украины, в том числе пресс-секретаря ВСУ. На видео ФСБ показан тайник с поддельными паспортами задержанных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоВ Крыму оставили в силе приговор пособникам СБУ за покушение на убийствоПокушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, тихон шевкунов, симферопольская и крымская епархия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт