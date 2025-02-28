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Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик
Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик
Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник и клирик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T08:50
2025-02-28T08:50
крым
новости крыма
тихон шевкунов
симферопольская и крымская епархия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник и клирик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на митрополита Тихона (Шевкунова), сообщили в ведомстве в пятницу утром. Убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки. Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.На видео ФСБ, кадры которого были показаны на телеканале "Россия-24", уроженец украинского города Черновцы Попович рассказал, что совершил преступление под угрозой убийства его родственников.По словам задержанных, взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре, в Москве."Покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывного устройства. Мы должны были его заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве", - рассказали мужчины на допросе.Клирик Иванкович признался, что первое покушение планировалось еще в начале января. Сообщается также, что ФСБ нашла в телефонах у задержанных более 70 контактов с Украины, в том числе пресс-секретаря ВСУ. На видео ФСБ показан тайник с поддельными паспортами задержанных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоВ Крыму оставили в силе приговор пособникам СБУ за покушение на убийствоПокушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ
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крым, новости крыма, тихон шевкунов, симферопольская и крымская епархия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт
Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик

Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик - ФСБ

08:50 28.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок"
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги Гибель империи. Российский урок - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник и клирик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на митрополита Тихона (Шевкунова), сообщили в ведомстве в пятницу утром. Убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки. Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
"Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович", - сообщает агентство со ссылкой нас силовое ведомство.
На видео ФСБ, кадры которого были показаны на телеканале "Россия-24", уроженец украинского города Черновцы Попович рассказал, что совершил преступление под угрозой убийства его родственников.
"Был завербован сотрудниками ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины - ред.) с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона. Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона", - сказал он.
По словам задержанных, взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре, в Москве.
"Покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывного устройства. Мы должны были его заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве", - рассказали мужчины на допросе.
Клирик Иванкович признался, что первое покушение планировалось еще в начале января. Сообщается также, что ФСБ нашла в телефонах у задержанных более 70 контактов с Украины, в том числе пресс-секретаря ВСУ. На видео ФСБ показан тайник с поддельными паспортами задержанных.
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КрымНовости КрымаТихон ШевкуновСимферопольская и Крымская епархияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Теракт
 
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