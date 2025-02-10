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Покушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ

Покушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Покушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ

В Крыму перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова. Об... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T15:27

2025-02-10T15:27

2025-02-10T15:46

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы Республики Сергея Аксенова. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Позже к преступной группе примкнул еще один человек. Он хранил элементы для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта. Из Запорожской области на автомобиле третий фигурант дела перевез СВУ на радиоуправлении, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма. Взрывное устройство обвиняемые спрятали в ранее арендованном гаражном боксе в Симферополе. В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются в приготовлении к теракту, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Ранее Сергей Аксенов сообщал, что за последний год было предотвращено четыре покушения на него, все преступники задержаны. В июне 2024 года были вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети ГУР МО Украины, которые планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым, в том числе покушения на высших должностных лиц республики. Южным военным судом они были приговорены к 10 и 9,5 годам лишения свободы.В мае 2023 года ФСБ сообщила о предотвращенной серии терактов в Крыму. Их целями, по данным ведомства, были глава республики Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, а также глава Ялты Янина Павленко.Непосредственным организатором терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. В июле 2023 ФСБ сообщила о задержании мужчины, который планировал подорвать машину во время проезда кортежа главы Крыма. Как уточнили в силовом ведомстве, злоумышленника завербовали спецслужбы Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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