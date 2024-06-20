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Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма

Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма

Южный окружной военный суд приговорил к длительному лишению свободы двух агентов украинской военной разведки, которые планировали покушение на руководителей... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T09:59

2024-06-20T09:59

2024-06-20T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к длительному лишению свободы двух агентов украинской военной разведки, которые планировали покушение на руководителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РК и Севастополю.В апреле прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Крыму граждан Украины и России – членов глубоко законспирированной агентурной группы ГУР. Они планировали совершение терактов против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко.В ходе обысков у задержанных обнаружены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, пластичные взрывчатые вещества английского производства общей массой около 6 килограммов, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из военной разведки Украины.По данным ведомства, агенты ГУР наблюдали за местами вероятного нахождения первых лиц республики, а также осуществляли перевозку, пересылку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Для подготовки терактов в Крыму украинские спецслужбы организовали канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию через Турцию и Грузию взрывчатки и компонентов к ней, закамуфлированных под бытовые электроплиты. Российским силовикам удалось вскрыть канал, выявить злоумышленников и задержать их. В отношении двух агентов суд вынес вердикт. Одного из них приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Другой фигурант получил 9,5 лет колонии строго режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а также ограничение свободы на полтора года и штраф в полмиллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова Константинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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