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ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова - РИА Новости Крым, 03.07.2023
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Федеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, подозреваемый в подготовке... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T09:55
2023-07-03T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, подозреваемый в подготовке покушения задержан. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", а также "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В начале мая ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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96
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новости, новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение на руководство республики крым, антитеррор, владимир константинов, янина павленко
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова

ФСБ: пресечена попытка покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксенова

09:55 03.07.2023 (обновлено: 10:26 03.07.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, подозреваемый в подготовке покушения задержан. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка покушения на Главу Республики Крым Сергея Аксенова, организованная спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
"В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", – отмечается в пресс-релизе.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", а также "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В начале мая ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.
 
НовостиНовости КрымаСергей АксеновФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Покушение на руководство Республики КрымАнтитеррорВладимир КонстантиновЯнина Павленко
 
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