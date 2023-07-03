https://crimea.ria.ru/20230703/fsb-presekla-popytku-pokusheniya-na-glavu-kryma-aksenova-1129767581.html

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова - РИА Новости Крым, 03.07.2023

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Федеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, подозреваемый в подготовке... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T09:55

2023-07-03T09:55

2023-07-03T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова, подозреваемый в подготовке покушения задержан. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", а также "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В начале мая ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение на руководство республики крым, антитеррор, владимир константинов, янина павленко