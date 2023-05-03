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ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма
ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма - РИА Новости Крым, 03.05.2023
ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T09:52
2023-05-03T12:10
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.ФСБ установила, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины. По данным ведомства, Машовец близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым. Также российские силовики пресекли канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД МелитополяВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДВ Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство
https://crimea.ria.ru/20230426/fsb-predotvratila-terakt-v-voenno-morskom-gospitale-v-krymu--1128373380.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, новости, новости крыма, украина, главное управление разведки украины (гур), сергей аксенов, владимир константинов, янина павленко, ялта, кирилл буданов, болгария, роман машовец, турция, грузия, покушение на руководство республики крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма

ФСБ пресекла подготовку покушений военной разведки Украины на власти Крыма

09:52 03.05.2023 (обновлено: 12:10 03.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова", – говорится в сообщении.
ФСБ установила, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины. По данным ведомства, Машовец близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.
"В зоне проведенных мероприятий задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО - шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Также российские силовики пресекли канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.
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