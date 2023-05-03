https://crimea.ria.ru/20230503/fsb-presekla-podgotovku-pokusheniy-na-rukovodstvo-kryma-1128499054.html

ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма

ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма - РИА Новости Крым, 03.05.2023

ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T09:52

2023-05-03T09:52

2023-05-03T12:10

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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главное управление разведки украины (гур)

сергей аксенов

владимир константинов

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.ФСБ установила, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины. По данным ведомства, Машовец близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым. Также российские силовики пресекли канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД МелитополяВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДВ Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство

https://crimea.ria.ru/20230426/fsb-predotvratila-terakt-v-voenno-morskom-gospitale-v-krymu--1128373380.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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