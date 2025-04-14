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"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского
"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского - РИА Новости Крым, 14.04.2025
"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского
Экс-президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский "проделали ужасную работу", которая привела к началу военных действий на Украине. Об... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T18:33
2025-04-14T18:33
дональд трамп
сша
политика
в мире
мнения
джозеф байден, экс-президент сша (joseph biden)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Экс-президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский "проделали ужасную работу", которая привела к началу военных действий на Украине. Об этом в понедельник в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.Ранее президент США уже обвинял экс-лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине. Также Трамп обвинял Зеленского в диктатуре и желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды, а также предупредил о потере страны. По его мнению, Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеБайденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для УкраиныТрамп сделал заявление о военной помощи Украине
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дональд трамп, сша, политика, в мире, мнения, джозеф байден, экс-президент сша (joseph biden), владимир зеленский
"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского

Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского в развязывании конфликта на Украине

18:33 14.04.2025
 
© OLIVIER DOULIERYДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский
© OLIVIER DOULIERY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Экс-президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский "проделали ужасную работу", которая привела к началу военных действий на Украине. Об этом в понедельник в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

"Война между Россией и Украиной – это война Байдена, а не моя… я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения… Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", – цитирует пост Трампа РИА Новости.

Ранее президент США уже обвинял экс-лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине. Также Трамп обвинял Зеленского в диктатуре и желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды, а также предупредил о потере страны. По его мнению, Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
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Дональд ТрампСШАПолитикаВ миреМненияДжозеф Байден, экс-президент США (Joseph Biden)Владимир Зеленский
 
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