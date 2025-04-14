https://crimea.ria.ru/20250414/uzhasnaya-rabota-tramp-snova-obvinil-baydena-i-zelenskogo-1145666730.html
"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского
"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского - РИА Новости Крым, 14.04.2025
"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского
Экс-президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский "проделали ужасную работу", которая привела к началу военных действий на Украине. Об... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T18:33
2025-04-14T18:33
2025-04-14T18:33
дональд трамп
сша
политика
в мире
мнения
джозеф байден, экс-президент сша (joseph biden)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Экс-президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский "проделали ужасную работу", которая привела к началу военных действий на Украине. Об этом в понедельник в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.Ранее президент США уже обвинял экс-лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине. Также Трамп обвинял Зеленского в диктатуре и желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды, а также предупредил о потере страны. По его мнению, Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеБайденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для УкраиныТрамп сделал заявление о военной помощи Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, политика, в мире, мнения, джозеф байден, экс-президент сша (joseph biden), владимир зеленский
"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского
Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского в развязывании конфликта на Украине