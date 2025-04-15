https://crimea.ria.ru/20250415/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1145631396.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T00:01
2025-04-15T00:01
2025-04-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +15...+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов, днем от +14 до +17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки -2…-4, днем +14…+19 градусов, в горах +7…+12", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +15...+17 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов, днем от +14 до +17.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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