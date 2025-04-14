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Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства
Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства
Республика Крым вошла в топ-10 лидирующих регионов по доле малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте (ВРП). Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T20:33
2025-04-14T20:33
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в топ-10 лидирующих регионов по доле малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте (ВРП). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что в процентном соотношении это 34,4 % – одно из лучших значений с 2019 года. При этом количество субъектов МСП с 2016 года увеличилось более чем в 3 раза."На сегодня в Крыму это количество превышает 252 тысячи, включая самозанятых", – уточнил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму сегодня трудится 201 социальный предприниматель. Всего же в России таких бизнесменов больше 11 тысяч, за прошлый год они заработали 102 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержкиМосква перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВОНаружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, производство в крыму, промышленность в крыму, предпринимательство, новости крыма, крым, самозанятость, общество
Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства

Крым вошел в топ-10 регионов – лидеров по доле малого и среднего предпринимательства

20:33 14.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПромышленность в Крыму
Промышленность в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в топ-10 лидирующих регионов по доле малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте (ВРП). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По данным Росстата, которые публикуются с задержкой в 1,5 года, объем ВРП, созданный субъектами МСП в 2023 году, в нашем регионе превысил 248,4 млрд рублей", – сообщил глава Крыма.
Он добавил, что в процентном соотношении это 34,4 % – одно из лучших значений с 2019 года. При этом количество субъектов МСП с 2016 года увеличилось более чем в 3 раза.
"На сегодня в Крыму это количество превышает 252 тысячи, включая самозанятых", – уточнил Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Крыму сегодня трудится 201 социальный предприниматель. Всего же в России таких бизнесменов больше 11 тысяч, за прошлый год они заработали 102 миллиарда рублей.
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