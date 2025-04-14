https://crimea.ria.ru/20250414/krym-voshel-v-top-10-po-dole-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-1145664615.html

Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства

Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства

Республика Крым вошла в топ-10 лидирующих регионов по доле малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте (ВРП). Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T20:33

2025-04-14T20:33

2025-04-14T20:33

сергей аксенов

производство в крыму

промышленность в крыму

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новости крыма

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в топ-10 лидирующих регионов по доле малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте (ВРП). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что в процентном соотношении это 34,4 % – одно из лучших значений с 2019 года. При этом количество субъектов МСП с 2016 года увеличилось более чем в 3 раза."На сегодня в Крыму это количество превышает 252 тысячи, включая самозанятых", – уточнил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму сегодня трудится 201 социальный предприниматель. Всего же в России таких бизнесменов больше 11 тысяч, за прошлый год они заработали 102 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержкиМосква перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВОНаружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, производство в крыму, промышленность в крыму, предпринимательство, новости крыма, крым, самозанятость, общество