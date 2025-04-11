https://crimea.ria.ru/20250411/agrarii-donbassa-i-novorossii-poluchat-5-mlrd-rubley-gospodderzhki-1145591976.html
Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки
Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки
Порядка 5 млрд рублей господдержки в этом году получат аграрии Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T12:21
2025-04-11T12:21
2025-04-11T12:21
новые регионы россии
сельское хозяйство
правительство россии
новости
поддержка аграриев
финансирование
дмитрий патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110867/89/1108678959_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_cb61ef6a22a68492573f845b52dda5e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Порядка 5 млрд рублей господдержки в этом году получат аграрии Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Патрушев.По информации вице-премьера, аграрии Новороссии и Донбасса, которые обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, уже засеяли яровыми 200 тысяч гектаров и озимыми культурами - 1,6 млн гектара.Господдержка хлебопекарной промышленности в новых регионах увеличилась до 270 млн рублей в этом году, а предприятиям мясной перерабатывающей промышленности на территории новых регионов выдают субсидии на поддержку переработки сырого мяса на пищевую продукцию в размере 20%. В текущем году на эти цели предусмотрено 401,4 млн рублей из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники. Кроме того, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублейСтать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесВ Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110867/89/1108678959_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_32eb603dc30e19974b212de198e7d086.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, сельское хозяйство, правительство россии, новости, поддержка аграриев , финансирование, дмитрий патрушев
Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки
Для аграриев новых регионов предусмотрено порядка 5 млрд рублей господдержки в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Порядка 5 млрд рублей господдержки в этом году получат аграрии Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Патрушев.
"В рамках господдержки аграриев, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности, на эти регионы (Донбасс и Новороссия - ред.) предусмотрено порядка 5 млрд рублей. Это значимые деньги, которые позволяют им чувствовать себя достаточно уверенно. Очень надеемся на достойный сев и урожай по итогам", – цитирует Патрушева пресс-служба правительства РФ.
По информации вице-премьера, аграрии Новороссии и Донбасса, которые обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, уже засеяли яровыми 200 тысяч гектаров и озимыми культурами - 1,6 млн гектара.
Господдержка хлебопекарной промышленности в новых регионах увеличилась до 270 млн рублей в этом году, а предприятиям мясной перерабатывающей промышленности на территории новых регионов выдают субсидии на поддержку переработки сырого мяса на пищевую продукцию в размере 20%. В текущем году на эти цели предусмотрено 401,4 млн рублей из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда
рублей на приобретение сельхозтехники. Кроме того, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей
на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: