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Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки
Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки
Порядка 5 млрд рублей господдержки в этом году получат аграрии Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T12:21
2025-04-11T12:21
новые регионы россии
сельское хозяйство
правительство россии
новости
поддержка аграриев
финансирование
дмитрий патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Порядка 5 млрд рублей господдержки в этом году получат аграрии Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Патрушев.По информации вице-премьера, аграрии Новороссии и Донбасса, которые обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, уже засеяли яровыми 200 тысяч гектаров и озимыми культурами - 1,6 млн гектара.Господдержка хлебопекарной промышленности в новых регионах увеличилась до 270 млн рублей в этом году, а предприятиям мясной перерабатывающей промышленности на территории новых регионов выдают субсидии на поддержку переработки сырого мяса на пищевую продукцию в размере 20%. В текущем году на эти цели предусмотрено 401,4 млн рублей из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники. Кроме того, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублейСтать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесВ Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи
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новые регионы россии, сельское хозяйство, правительство россии, новости, поддержка аграриев , финансирование, дмитрий патрушев
Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки

Для аграриев новых регионов предусмотрено порядка 5 млрд рублей господдержки в 2025 году

12:21 11.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУборка капусты в Новгородской области
Уборка капусты в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Порядка 5 млрд рублей господдержки в этом году получат аграрии Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Патрушев.
"В рамках господдержки аграриев, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности, на эти регионы (Донбасс и Новороссия - ред.) предусмотрено порядка 5 млрд рублей. Это значимые деньги, которые позволяют им чувствовать себя достаточно уверенно. Очень надеемся на достойный сев и урожай по итогам", – цитирует Патрушева пресс-служба правительства РФ.
По информации вице-премьера, аграрии Новороссии и Донбасса, которые обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, уже засеяли яровыми 200 тысяч гектаров и озимыми культурами - 1,6 млн гектара.
Господдержка хлебопекарной промышленности в новых регионах увеличилась до 270 млн рублей в этом году, а предприятиям мясной перерабатывающей промышленности на территории новых регионов выдают субсидии на поддержку переработки сырого мяса на пищевую продукцию в размере 20%. В текущем году на эти цели предусмотрено 401,4 млн рублей из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники. Кроме того, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.
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Новые регионы РоссииСельское хозяйствоПравительство РоссииНовостиПоддержка аграриевФинансированиеДмитрий Патрушев
 
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