https://crimea.ria.ru/20250411/agrarii-donbassa-i-novorossii-poluchat-5-mlrd-rubley-gospodderzhki-1145591976.html

Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки

Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки

Порядка 5 млрд рублей господдержки в этом году получат аграрии Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T12:21

2025-04-11T12:21

2025-04-11T12:21

новые регионы россии

сельское хозяйство

правительство россии

новости

поддержка аграриев

финансирование

дмитрий патрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Порядка 5 млрд рублей господдержки в этом году получат аграрии Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Патрушев.По информации вице-премьера, аграрии Новороссии и Донбасса, которые обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, уже засеяли яровыми 200 тысяч гектаров и озимыми культурами - 1,6 млн гектара.Господдержка хлебопекарной промышленности в новых регионах увеличилась до 270 млн рублей в этом году, а предприятиям мясной перерабатывающей промышленности на территории новых регионов выдают субсидии на поддержку переработки сырого мяса на пищевую продукцию в размере 20%. В текущем году на эти цели предусмотрено 401,4 млн рублей из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники. Кроме того, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублейСтать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесВ Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, сельское хозяйство, правительство россии, новости, поддержка аграриев , финансирование, дмитрий патрушев