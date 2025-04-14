https://crimea.ria.ru/20250414/v-krymu-podorozhalo-toplivo-vlasti-nazvali-prichinu-1145664052.html

В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину

В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину - РИА Новости Крым, 14.04.2025

В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину

Подорожание топлива в Крыму, которое отмечают жители и гости полуострова, связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов, заявил министр топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T17:22

2025-04-14T17:22

2025-04-14T17:54

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Подорожание топлива в Крыму, которое отмечают жители и гости полуострова, связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов, заявил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.По его словам, только по дизельному топливу разница с началом года превысила уже больше восьми тысяч рублей.Кроме того, на цену влияют и сами трейдеры, дополнил Воронкин. Предприниматели оценивают риски по-своему, ориентируясь на опыт прошлых лет. Закупая топливо на бирже, они учитывают, что за месяц-полтора до поставки цена может вырасти, поэтому заранее включают возможные изменения в стоимость на стеле."Но в любом случае руководство республики в постоянном диалоге с нашими крымскими предприятиями и трейдерами для того, чтобы все-таки не допустить значительного роста цен на стелах", – подчеркнул министр.Многие жители и гости Крыма также сравнивают цены на топливо с ближайшими регионами и отмечают разницу не в пользу полуострова. Владимир Воронкин объяснил, что это связано с работой вертикально интегрированных компаний. В Краснодарском крае и Ростовской области цены контролируют крупные предприятия, которые сами производят, перевозят и продают топливо. У нас в республике таких нет.Он также добавил, что в ближайшее время значительного роста цен на топливо не ожидают. Для контроля стоимости ежедневно проводят мониторинг по розничным сетям АЗС, а еженедельно проводят совещания с министерством энергетики России и представителями нефтеперерабатывающих заводов и биржи."Каждый четверг на штабе мы докладываем и просим недопущения роста цен на бирже, потому что мы это все увидим на стелах. Соответственно, у нас будет социальная напряженность, нам ее ни в коем случае допустить нельзя", – подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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