https://crimea.ria.ru/20250414/v-krymu-podorozhalo-toplivo-vlasti-nazvali-prichinu-1145664052.html
В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину
В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину - РИА Новости Крым, 14.04.2025
В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину
Подорожание топлива в Крыму, которое отмечают жители и гости полуострова, связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов, заявил министр топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T17:22
2025-04-14T17:22
2025-04-14T17:54
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Подорожание топлива в Крыму, которое отмечают жители и гости полуострова, связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов, заявил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.По его словам, только по дизельному топливу разница с началом года превысила уже больше восьми тысяч рублей.Кроме того, на цену влияют и сами трейдеры, дополнил Воронкин. Предприниматели оценивают риски по-своему, ориентируясь на опыт прошлых лет. Закупая топливо на бирже, они учитывают, что за месяц-полтора до поставки цена может вырасти, поэтому заранее включают возможные изменения в стоимость на стеле."Но в любом случае руководство республики в постоянном диалоге с нашими крымскими предприятиями и трейдерами для того, чтобы все-таки не допустить значительного роста цен на стелах", – подчеркнул министр.Многие жители и гости Крыма также сравнивают цены на топливо с ближайшими регионами и отмечают разницу не в пользу полуострова. Владимир Воронкин объяснил, что это связано с работой вертикально интегрированных компаний. В Краснодарском крае и Ростовской области цены контролируют крупные предприятия, которые сами производят, перевозят и продают топливо. У нас в республике таких нет.Он также добавил, что в ближайшее время значительного роста цен на топливо не ожидают. Для контроля стоимости ежедневно проводят мониторинг по розничным сетям АЗС, а еженедельно проводят совещания с министерством энергетики России и представителями нефтеперерабатывающих заводов и биржи."Каждый четверг на штабе мы докладываем и просим недопущения роста цен на бирже, потому что мы это все увидим на стелах. Соответственно, у нас будет социальная напряженность, нам ее ни в коем случае допустить нельзя", – подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бензин, владимир воронкин, топливо, новости крыма, минтопэнерго крыма, цены в крыму
В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину
Подорожание топлива в Крыму связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов – Минтопэнерго
17:22 14.04.2025 (обновлено: 17:54 14.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Подорожание топлива в Крыму, которое отмечают жители и гости полуострова, связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов, заявил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
По его словам, только по дизельному топливу разница с началом года превысила уже больше восьми тысяч рублей.
"К сожалению, биржа не является, скажем так, регулятором в руках государства, потому что это частная структура. Туда частные компании направляют свой товар, который подлежит реализации через биржевые механизмы. Ценовую политику каждый день задают сами нефтеперерабатывающие заводы", – объяснил министр.
Кроме того, на цену влияют и сами трейдеры, дополнил Воронкин. Предприниматели оценивают риски по-своему, ориентируясь на опыт прошлых лет. Закупая топливо на бирже, они учитывают, что за месяц-полтора до поставки цена может вырасти, поэтому заранее включают возможные изменения в стоимость на стеле.
"Но в любом случае руководство республики в постоянном диалоге с нашими крымскими предприятиями и трейдерами для того, чтобы все-таки не допустить значительного роста цен на стелах", – подчеркнул министр.
Многие жители и гости Крыма также сравнивают цены на топливо с ближайшими регионами и отмечают разницу не в пользу полуострова. Владимир Воронкин объяснил, что это связано с работой вертикально интегрированных компаний. В Краснодарском крае и Ростовской области цены контролируют крупные предприятия, которые сами производят, перевозят и продают топливо. У нас в республике таких нет.
"Есть еще и логистические затраты. На сегодня логистические затраты состоят из железнодорожной доставки. Если зайти на программный модуль биржевых сделок, то можно увидеть стоимость доставки одной тонны в республику. Из этого можно уже сложить стоимость, плюс-минус какая должна быть конечная на стеле. На сегодня она плюс-минус совпадает с некоторым недобором по стоимости", – рассказал руководитель минтопэнерго.
Он также добавил, что в ближайшее время значительного роста цен на топливо не ожидают. Для контроля стоимости ежедневно проводят мониторинг по розничным сетям АЗС, а еженедельно проводят совещания с министерством энергетики России и представителями нефтеперерабатывающих заводов и биржи.
"Каждый четверг на штабе мы докладываем и просим недопущения роста цен на бирже, потому что мы это все увидим на стелах. Соответственно, у нас будет социальная напряженность, нам ее ни в коем случае допустить нельзя", – подчеркнул министр.
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