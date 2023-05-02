https://crimea.ria.ru/20230502/v-bryanskoy-oblasti-srabotalo-neustanovlennoe-vzryvnoe-ustroystvo-1128494711.html

В Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство

В Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство - РИА Новости Крым, 02.05.2023

В Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство

Причиной схода грузового поезда с рельсов в Брянской области стал подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T21:11

2023-05-02T21:11

2023-05-02T21:19

подрыв железной дороги в брянской области

брянская область

александр богомаз

происшествия

железная дорога

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/24/1118012412_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_532730be682f4c93970f6ec5f5cf90e3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Причиной схода грузового поезда с рельсов в Брянской области стал подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.Он уточнил, что в результате с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте.Ранее в РЖД сообщили, что 2 мая в 19:47 из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области сошел с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда. Движение поездов н поврежденном участке приостановлено, на месте работают городские пожарные расчеты, пожарный и два восстановительных поезда. Создан оперативный штаб.Это уже второе ЧП на железной дороге в регионе. До этого 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области поезд сошел с рельсов – что известноИз-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктовПожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, александр богомаз, происшествия, железная дорога, общество, новости