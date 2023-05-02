В Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство
Богомаз: на путях в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство
21:11 02.05.2023 (обновлено: 21:19 02.05.2023)
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТепловоз с грузовыми вагонами на путях сортировочной системы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Причиной схода грузового поезда с рельсов в Брянской области стал подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет", – написал Богомаз.
Он уточнил, что в результате с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте.
Ранее в РЖД сообщили, что 2 мая в 19:47 из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области сошел с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда. Движение поездов н поврежденном участке приостановлено, на месте работают городские пожарные расчеты, пожарный и два восстановительных поезда. Создан оперативный штаб.
Это уже второе ЧП на железной дороге в регионе. До этого 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.
Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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