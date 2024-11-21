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Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва по-прежнему готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T21:04
2024-11-21T21:11
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россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва по-прежнему готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий. Он также подчеркнул, что в случае эскалации Россия ответил также решительно и зеркально. Президент призвал "серьезно задуматься" и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, безопасность, украина, переговоры, политика, новости
Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин

Путин заявил о готовности России решать все спорные вопросы мирными средствами

21:04 21.11.2024 (обновлено: 21:11 21.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва по-прежнему готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий.

"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается – напрасно. Ответ всегда будет", - сказал Путин в обращении к россиянам в четверг.

Он также подчеркнул, что в случае эскалации Россия ответил также решительно и зеркально. Президент призвал "серьезно задуматься" и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России.
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Владимир Путин (политик)РоссияБезопасностьУкраинаПереговорыПолитикаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
21:23Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
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21:04Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
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