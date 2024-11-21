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Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин

Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва по-прежнему готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий. РИА Новости Крым, 21.11.2024

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2024-11-21T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва по-прежнему готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий. Он также подчеркнул, что в случае эскалации Россия ответил также решительно и зеркально. Президент призвал "серьезно задуматься" и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта для Москвы неприемлема, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия достижения мира сохраняют актуальность.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, безопасность, украина, переговоры, политика, новости