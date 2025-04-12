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Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи
Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи
Небольшое отставание от графика при реконструкции здания женской Романовской гимназии в Керчи связанно с корректировкой проектно-сметной документации, пояснил... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T19:29
2025-04-12T19:43
крым
керчь
восстановление объектов культуры в крыму
олег каторгин
благоустройство
городская среда
новости крыма
реконструкция здания женской романовской гимназии в керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Небольшое отставание от графика при реконструкции здания женской Романовской гимназии в Керчи связанно с корректировкой проектно-сметной документации, пояснил РИА Новости Крым руководитель подрядной организации Игорь Бачевский.Таким образом реставрационные работы в гимназии идут параллельно с корректировкой проекта и прохождением экспертизы, отметил глава администрации Керчи Олег Каторгин."По словам подрядчика, после получения положительного заключения темпы работ будут увеличены", – написал он в своем Telegram-канале.Главная задача, добавил он, – полное восстановление исторического здания с сохранением всех аутентичных элементов.На данный момент строители завершают монолитные работы и ремонт крыши, после чего начнут монтировать инженерные коммуникации.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока сообщил, что после завершения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии" XIX века в Керчи будет музей истории Великой Отечественной войны и СВО.Здание женской гимназии в Керчи было построено в 1885 году. Романовской она стала называться в 1913-м в честь 300-летия династии Романовых, в знак признания заслуг в деле воспитания подрастающего поколения.Ремонтно-реставрационными работами в Романовской женской гимназии с 2020 года занималась компания АО "Баварский дом". Изначально цена восстановления здания составляла чуть более 400 млн рублей, но позже выросла до более чем 800 миллионов. Об этом Сорока сообщал в июле 2023 года. В том же году контракты с "Баварским домом" были расторгнуты по причине ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.Вторым исполнителем работ стал ФАУ "Роскапстрой". В апреле 2024 года прокуратура Крыма сообщила, что подрядная организация оштрафована на 5,2 млн рублей за нарушение сроков проведения работ по сохранению ОКН.Работы были продолжены. Сроки сдачи объекта дважды переносились: с 2022 на 2024, а позднее на 2025 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Митридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходитВ Керчи разрушается памятный колодец Аджимушкайских каменоломен - СККакие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, восстановление объектов культуры в крыму, олег каторгин, благоустройство, городская среда, новости крыма, реконструкция здания женской романовской гимназии в керчи
Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи

Подрядчик объяснил отставание от графика при реконструкции Романовской гимназии в Керчи

19:29 12.04.2025 (обновлено: 19:43 12.04.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаРемонт в здании Романовской гимназии в Керчи
Ремонт в здании Романовской гимназии в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Небольшое отставание от графика при реконструкции здания женской Романовской гимназии в Керчи связанно с корректировкой проектно-сметной документации, пояснил РИА Новости Крым руководитель подрядной организации Игорь Бачевский.

"Романовская гимназия – объект культурного наследия Крыма. Поэтому в работе мы не можем отступать от ранее утвержденных документов. Но вскрытие некоторых конструктивных элементов показывает, что технологию менять необходимо. А сделать это можно только после прохождения обязательных экспертиз", – пояснил Игорь Бачевский.

Таким образом реставрационные работы в гимназии идут параллельно с корректировкой проекта и прохождением экспертизы, отметил глава администрации Керчи Олег Каторгин.
"По словам подрядчика, после получения положительного заключения темпы работ будут увеличены", – написал он в своем Telegram-канале.
Главная задача, добавил он, – полное восстановление исторического здания с сохранением всех аутентичных элементов.
На данный момент строители завершают монолитные работы и ремонт крыши, после чего начнут монтировать инженерные коммуникации.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока сообщил, что после завершения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии" XIX века в Керчи будет музей истории Великой Отечественной войны и СВО.
Здание женской гимназии в Керчи было построено в 1885 году. Романовской она стала называться в 1913-м в честь 300-летия династии Романовых, в знак признания заслуг в деле воспитания подрастающего поколения.
Ремонтно-реставрационными работами в Романовской женской гимназии с 2020 года занималась компания АО "Баварский дом". Изначально цена восстановления здания составляла чуть более 400 млн рублей, но позже выросла до более чем 800 миллионов. Об этом Сорока сообщал в июле 2023 года. В том же году контракты с "Баварским домом" были расторгнуты по причине ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.
Вторым исполнителем работ стал ФАУ "Роскапстрой". В апреле 2024 года прокуратура Крыма сообщила, что подрядная организация оштрафована на 5,2 млн рублей за нарушение сроков проведения работ по сохранению ОКН.
Работы были продолжены. Сроки сдачи объекта дважды переносились: с 2022 на 2024, а позднее на 2025 год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымКерчьВосстановление объектов культуры в КрымуОлег КаторгинБлагоустройствоГородская средаНовости КрымаРеконструкция здания женской Романовской гимназии в Керчи
 
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