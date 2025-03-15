https://crimea.ria.ru/20250315/romanovskaya-gimnaziya-v-kerchi-posle-restavratsii-stanet-muzeem-svo-1144913319.html

Романовская гимназия в Керчи после реставрации станет музеем СВО

Романовская гимназия в Керчи после реставрации станет музеем СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Романовская гимназия в Керчи после реставрации станет музеем СВО

После завершения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии" XIX века в Керчи здесь будет музей истории РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T19:51

2025-03-15T19:51

2025-03-15T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. После завершения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии" XIX века в Керчи здесь будет музей истории Великой Отечественной войны и СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока.По его словам, на сегодняшний день в здании Романовской гимназии – "работы ведутся в очень активной фазе".Мэр Керчи рассказал о будущем города – большое интервью РИА Новости Крым >>Ремонтно-реставрационными работами в Романовской женской гимназии с 2020 года занималась компания АО "Баварский дом". Изначально цена восстановления здания составляла чуть более 400 млн рублей, но позже выросла до более чем 800 миллионов. Об этом Сорока сообщал в июле 2023 года. В том же году контракты с "Баварским домом" были расторгнуты по причине ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.Вторым исполнителем работ стал ФАУ "Роскапстрой". В апреле 2024 года прокуратура Крыма сообщила, что подрядная организация оштрафована на 5,2 млн рублей за нарушение сроков проведения работ по сохранению ОКН.Работы были продолжены. Сроки сдачи объекта дважды переносились: с 2022 на 2024, а позднее на 2025 год.Здание женской гимназии в Керчи было построено в 1885 году. Романовской она стала называться в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых, в знак признания заслуг в деле воспитания подрастающего поколения. В советское время школа-гимназия получила имя известного русского писателя Владимира Короленко. Все время своего существования здание использовалось как учебное заведение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано На ремонте Митридатских лестниц в Керчи украли 211 миллионов Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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