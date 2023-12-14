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В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии
В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии
Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи, его стоимость составит более 376 млн рублей. Подрядчик определен... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T19:28
2023-12-14T19:28
2023-12-14T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи, его стоимость составит более 376 млн рублей. Подрядчик определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, которое опубликовано на официальном правительственном портале Крыма. Отмечается, что речь идет о третьем этапе работ, стоимость которого составит более 376, 5 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж составляет 30% от цены контракта. Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.Всего на ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в рамках федеральной целевой программы выделено 800 млн рублей. К лету текущего года было выполнено почти 50% работ. Завершить работы планируют к концу 2024 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский музей-заповедник хочет стать центром Юга России по реставрацииРемонт спугнул призрака из музея в КерчиКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
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крым, керчь, реализация фцп в крыму и севастополе, охрана культурного наследия, реестр объектов культурного наследия россии, общество, новости крыма
В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии
Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи