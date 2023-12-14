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В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии
В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии
Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи, его стоимость составит более 376 млн рублей. Подрядчик определен... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T19:28
2023-12-14T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи, его стоимость составит более 376 млн рублей. Подрядчик определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, которое опубликовано на официальном правительственном портале Крыма. Отмечается, что речь идет о третьем этапе работ, стоимость которого составит более 376, 5 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж составляет 30% от цены контракта. Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.Всего на ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в рамках федеральной целевой программы выделено 800 млн рублей. К лету текущего года было выполнено почти 50% работ. Завершить работы планируют к концу 2024 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский музей-заповедник хочет стать центром Юга России по реставрацииРемонт спугнул призрака из музея в КерчиКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, керчь, реализация фцп в крыму и севастополе, охрана культурного наследия, реестр объектов культурного наследия россии, общество, новости крыма
В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии

Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи

19:28 14.12.2023
 
© РИА Новости КрымРемонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи, его стоимость составит более 376 млн рублей. Подрядчик определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, которое опубликовано на официальном правительственном портале Крыма.

"Определить Федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия: "Здание женской Романовской гимназии", середина XIX века", – сказано в документе.

Отмечается, что речь идет о третьем этапе работ, стоимость которого составит более 376, 5 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж составляет 30% от цены контракта. Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.
Всего на ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в рамках федеральной целевой программы выделено 800 млн рублей. К лету текущего года было выполнено почти 50% работ. Завершить работы планируют к концу 2024 году.
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