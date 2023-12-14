https://crimea.ria.ru/20231214/v-kerchi-potratyat-esche-375-mln-na-spasenie-romanovskoy-gimnazii-1133528045.html

В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии

В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии - РИА Новости Крым, 14.12.2023

В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназии

Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи, его стоимость составит более 376 млн рублей. Подрядчик определен... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T19:28

2023-12-14T19:28

2023-12-14T19:28

крым

керчь

реализация фцп в крыму и севастополе

охрана культурного наследия

реестр объектов культурного наследия россии

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130005805_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_dbf6f55d1fc215ba72a898aa4cbc76cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Третий этап работ по сохранению исторической Романовской гимназии стартует в Керчи, его стоимость составит более 376 млн рублей. Подрядчик определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, которое опубликовано на официальном правительственном портале Крыма. Отмечается, что речь идет о третьем этапе работ, стоимость которого составит более 376, 5 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж составляет 30% от цены контракта. Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.Всего на ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в рамках федеральной целевой программы выделено 800 млн рублей. К лету текущего года было выполнено почти 50% работ. Завершить работы планируют к концу 2024 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский музей-заповедник хочет стать центром Юга России по реставрацииРемонт спугнул призрака из музея в КерчиКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, реализация фцп в крыму и севастополе, охрана культурного наследия, реестр объектов культурного наследия россии, общество, новости крыма