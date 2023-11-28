https://crimea.ria.ru/20231128/remont-spugnul-prizraka-iz-muzeya-v-kerchi-1133024315.html

Ремонт спугнул призрака из музея в Керчи

Ремонт спугнул призрака из музея в Керчи - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Ремонт спугнул призрака из музея в Керчи

Некое необъяснимое потустороннее явление, которое раньше наблюдали в хранилище каменных древностей сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T07:54

2023-11-28T07:54

2023-11-28T07:54

керчь

керченский музей древностей

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

нина кучеревская

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Некое необъяснимое потустороннее явление, которое раньше наблюдали в хранилище каменных древностей сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, исчезло, "испугавшись" ремонта, который проводили в здании. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом "Лапидарий" музея-заповедника Нина Кучеревская.Призрака сотрудники учреждения раньше наблюдали среди могильных плит, образцов старинной письменности, исполненной на каменных плитах, и саркофагов музея. Впервые увидеть привидение удалось в 2014 году, когда в музее установили камеры видеонаблюдения.Это необычное явление в лапидарии с тех пор наблюдали не единожды. Бывало, что на мониторах можно было наблюдать движущиеся пучки и столбы света. При этом датчики движения, которые установлены в зале, никак не реагировали. Музейщики даже обращались к специалистам по установке камер видеонаблюдения с вопросом о том, что это может быть? Возможно, блик. Или сбой в работе техники. На что те отвечали, что прежде нигде не сталкивались с подобными явлениями."Но с июня 2020 по июнь 2021-го у нас велись ремонтные работы по усилению здания, которое не выдержало нагрузки от наших экспонатов и начало разваливаться. И эти работы, к сожалению, спугнули наше привидение. И нам теперь без него скучно, потому что мы относились к нему как некому нашему покровителю", - поделилась Кучеревская.Сотрудники музея-заповедника убеждены, что именно ремонт "спугнул" уязвимую на энергетическом уровне потустороннюю сущность.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи выиграли грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий".Читайте также на РИА Новости Крым:Названа основная проблема музея-заповедника в КерчиМузей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"В России не хватает контролеров QR-кодов и охотников за привидениями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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