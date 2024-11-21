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Запад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнение

Запад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнение - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Запад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнение

Враги России и ее союзников хотят повторить в Белоруссии сценарий, примененный ВСУ при атаках на Курскую область России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T15:31

2024-11-21T15:31

2024-11-21T15:25

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Враги России и ее союзников хотят повторить в Белоруссии сценарий, примененный ВСУ при атаках на Курскую область России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя информацию о готовящемся нападении на белорусские регионы.Накануне государственный канал Беларуси ОНТ сообщил, что оппозиция под эгидой Запада готовит нападение на четыре территории на юго-западе страны.По мнению Шатрова, стоит всерьез относиться к перспективам подобного рода провокаций.При этом политолог считает, что враги России и ее союзников могут повторить в Белоруссии сценарий Курской области."Давайте вспомним, с чего начинались события в Курской области. Прелюдией, предвестниками были бандиты из так называемого "Русского корпуса", которые пытались ворваться на территорию Курской области. А потом уже, через довольно длительное время, туда пошли регулярные части (ВСУ – ред.). То есть вначале были провокации со стороны предателей. То же самое с Белоруссией", – считает Шатров.Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской областиЭксперт подчеркнул, что за последние годы белорусские спецслужбы "почистили" страну от спящей прозападной агентуры, и сегодня немало предателей белорусского государства и народа находятся на территории Украины и служат в разного рода подразделениях националистического толка.В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто из серьезных людей на Украине не думает о вторжении в Белоруссию, поскольку это приведет киевские власти к краху в военном отношении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко высказался о принадлежности КрымаВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоБелоруссия официально стала партнером БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, мнения, игорь шатров, новости, украина, союзное государство