https://crimea.ria.ru/20241111/belorussiya-ofitsialno-stala-partnerom-briks-1141760676.html

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T13:13

2024-11-11T13:13

2024-11-11T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.В ведомстве сообщили, что 5 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков передал документ в ходе личной встречи послу России Борису Грызлову, проинформировали в МИД в понедельник. В своем послании Александр Лукашенко подчеркнул, что БРИКС с момента своего образования "неуклонно укрепляет многостороннее взаимодействие, становясь не просто символом, а одним из столпов многополярности". И поэтому растет число стран глобально большинства, которые связывают свои надежды с этим объединением.Лукашенко также поблагодарил российского лидера за поддержку. 24 октября завершился саммит глав-государств стран БРИКС в Казани. По мнению экспертов, он стал событием, которое сравнимо по значимости с основанием ООН в 1945 году. В итоговой декларации сформулированы принципы дальнейшего развития стран БРИКС и основы их стратегического партнерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинСаммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД КитаяВеликолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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