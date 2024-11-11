https://crimea.ria.ru/20241111/belorussiya-ofitsialno-stala-partnerom-briks-1141760676.html
Белоруссия официально стала партнером БРИКС
Белоруссия официально стала партнером БРИКС - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Белоруссия официально стала партнером БРИКС
Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T13:13
2024-11-11T13:13
2024-11-11T13:58
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.В ведомстве сообщили, что 5 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков передал документ в ходе личной встречи послу России Борису Грызлову, проинформировали в МИД в понедельник. В своем послании Александр Лукашенко подчеркнул, что БРИКС с момента своего образования "неуклонно укрепляет многостороннее взаимодействие, становясь не просто символом, а одним из столпов многополярности". И поэтому растет число стран глобально большинства, которые связывают свои надежды с этим объединением.Лукашенко также поблагодарил российского лидера за поддержку. 24 октября завершился саммит глав-государств стран БРИКС в Казани. По мнению экспертов, он стал событием, которое сравнимо по значимости с основанием ООН в 1945 году. В итоговой декларации сформулированы принципы дальнейшего развития стран БРИКС и основы их стратегического партнерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинСаммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД КитаяВеликолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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белоруссия, мид белоруссии, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), россия, брикс, новости
Белоруссия официально стала партнером БРИКС
Белоруссия официально стала партнером БРИКС - МИД страны
13:13 11.11.2024 (обновлено: 13:58 11.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
В ведомстве сообщили, что 5 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков передал документ в ходе личной встречи послу России Борису Грызлову, проинформировали в МИД в понедельник.
"Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", - отметили в ведомстве.
В своем послании Александр Лукашенко подчеркнул, что БРИКС с момента своего образования "неуклонно укрепляет многостороннее взаимодействие, становясь не просто символом, а одним из столпов многополярности". И поэтому растет число стран глобально большинства, которые связывают свои надежды с этим объединением.
"Дух взаимного уважения и равенства, привлекательность его целей с неумолимой логикой ведут к расширению БРИКС", - подчеркивается в послании.
Лукашенко также поблагодарил российского лидера за поддержку.
24 октября завершился саммит глав-государств стран БРИКС в Казани. По мнению экспертов, он стал событием, которое сравнимо по значимости с основанием ООН
в 1945 году. В итоговой декларации сформулированы принципы дальнейшего развития стран БРИКС и основы их стратегического партнерства
.
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