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Госдума утвердила проект бюджета на три года - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Госдума утвердила проект бюджета на три года
Госдума утвердила проект бюджета на три года - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Госдума утвердила проект бюджета на три года
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, сообщает пресс-служба нижней... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T13:57
2024-11-21T13:57
бюджет
федеральный бюджет
государственная дума рф
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Дефицит бюджета в следующем году составит 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основными источниками его финансирования станут внутренние госзаимствования.Фонд национального благосостояния планируется в объеме 11 трлн рублей, 2026 года – 12,8 трлн, 2027 года – 14,9 трлн рублей.Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, главный финансовый документ страны в полной мере обеспечивает все социальные обязательства, решает задачи развития и отвечает на вызовы, с которыми столкнулась Россия.На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей (всего 21,3 трлн за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми. Также обеспечены социальные гарантии военнослужащих и членов их семей.На национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность направят 14 трлн рублей, аналогичная цифра расходов предусмотрена на национальную экономику.На решение задач технологического лидерства страны за три года будет направлено 6,1 трлн рублей. В целом на реализацию нацпроектов за шесть лет планируется направить более 40 трлн рублей федерального бюджета – вдвое больше, чем за предыдущие шесть лет.Для поддержки и развития регионов распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов. Это позволит сократить разрыв между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами с 5,5 до 2,7 раза. Всего эту дотацию получат 63 региона — на эти цели в бюджете предусмотрено 1,1 трлн рублей ежегодно.Также между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объемом 3,4 трлн рублей. Регионы могут принимать бюджеты с учетом указанных средств и заключать контракты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиардыБюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги
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бюджет, федеральный бюджет, государственная дума рф, экономика, россия, новости
Госдума утвердила проект бюджета на три года

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

13:57 21.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ.
Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 40,3 триллиона рублей, расходы - 41,5 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,8 трлн рублей, в 2027 году – до 43,1 трлн. Расходы запланированы на уровне до 44 трлн и 45,9 трлн соответственно.
Дефицит бюджета в следующем году составит 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основными источниками его финансирования станут внутренние госзаимствования.
Фонд национального благосостояния планируется в объеме 11 трлн рублей, 2026 года – 12,8 трлн, 2027 года – 14,9 трлн рублей.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, главный финансовый документ страны в полной мере обеспечивает все социальные обязательства, решает задачи развития и отвечает на вызовы, с которыми столкнулась Россия.
На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей (всего 21,3 трлн за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми. Также обеспечены социальные гарантии военнослужащих и членов их семей.
На национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность направят 14 трлн рублей, аналогичная цифра расходов предусмотрена на национальную экономику.
На решение задач технологического лидерства страны за три года будет направлено 6,1 трлн рублей. В целом на реализацию нацпроектов за шесть лет планируется направить более 40 трлн рублей федерального бюджета – вдвое больше, чем за предыдущие шесть лет.
Для поддержки и развития регионов распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов. Это позволит сократить разрыв между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами с 5,5 до 2,7 раза. Всего эту дотацию получат 63 региона — на эти цели в бюджете предусмотрено 1,1 трлн рублей ежегодно.
Также между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объемом 3,4 трлн рублей. Регионы могут принимать бюджеты с учетом указанных средств и заключать контракты.
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