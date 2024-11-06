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Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиарды

Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиарды - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиарды

Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы принят в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T17:53

2024-11-06T17:53

2024-11-06T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы принят в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, бюджет города остается социально-ориентированным. Почти 48% средств планируют направить на образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту и спорт, более 41% — на ЖКХ и национальную экономику, 11% — на иные отрасли.Губернатор отметил, что в приоритете остается исполнение социальных обязательств, в частности, поддержка участников специальной военной операции, обеспечение жильем детей-сирот."На социально значимые расходы — зарплату с начислениями, пособия, компенсации, предоставление льгот и субсидий, расходы на ОМС — в бюджете предусмотрено более 28 млрд рублей", - уточнил Развожаев.Также он обратил внимание, что в городе необходимо привести в порядок инфраструктуру: на расходы капитального характера в 2025 году заложены более 24 млрд рублей.В регион активно привлекают инвесторов. Уже заключены два договора комплексного развития территорий. В этом году должны начаться работы на 7-м километре Балаклавского шоссе."Только за прошлый год в городе построено 130 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Частный инвестор вложил почти 2 млрд рублей и построил многофункциональный комплекс винодельни на Хрусталева. На винзаводе в Инкермане благодаря инвестициям создается ярчайший туристический объект", - сообщил Михаил Развожаев.Строительство промышленных заводов по производству стройматериалов в Севастополе позволит создать новые рабочие места, получить налоги, которые пойдут в бюджет, и, соответственно, повысят доходы.Поправки в бюджет депутаты будут вносить до 12 ноября, и документ будет снова рассмотрен уже во втором чтении."Сейчас мы ждем принятия федерального бюджета во втором чтении, после чего в наш бюджет будут внесены средства новых национальных проектов, реализация которых начнется в следующем году", - подытожил губернатор.Ранее спикер Государственного Совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в ближайшее время на парламентских слушаниях будет рассмотрен проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииВ крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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