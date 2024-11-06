https://crimea.ria.ru/20241106/byudzhet-kryma-v-2025-godu-na-chto-potratyat-dengi-1141641974.html

Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги

Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги

В Государственный Совет Крыма поступил проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В ближайшее время он будет рассмотрен на... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T11:02

2024-11-06T11:02

2024-11-06T11:05

владимир константинов

крымский бюджет

новости крыма

крым

доходы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Государственный Совет Крыма поступил проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В ближайшее время он будет рассмотрен на парламентских слушаниях, написал в своем Telegram-канале спикер Госсовета республики Владимир Константинов.Доходы бюджетаВ основу бюджета положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона, который предусматривает рост валового регионального продукта более чем на 200 миллиардов рублей (с 768,1 в 2024 году до 983,7 миллиардов рублей в 2027 году).Кроме того, ожидается увеличение оборота розничной торговли с 462,3 до 551,8 миллиардов рублей.Ожидается увеличение суммы налогов на прибыль от крупнейших налогоплательщиков, включая ГУП РК "Черноморнефтегаз".Вырастет фонд оплаты трудаПланируется также увеличить фонд оплаты труда, подчеркнул спикер крымского парламента.Зарплата работников бюджетной сферы категорий, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, будут проиндексированы: с 1 октября 2025 года на 4,5%, с 1 октября 2026 года и 1 октября 2027 года на 4%.Расходы на социально-культурную сферуНа финансирование социально-культурной сферы в 2025 году предусмотрено 108,3 млрд рублей, в том числе:* на социальную политику – 36,1 млрд рублей;* на образование – 44,5 млрд рублей;* на здравоохранение – 19,3 млрд рублей;* на культуру и кинематографию – 5,5 млрд рублей;* на физическую культуру и спорт – 1,7 млрд рублей;* на средства массовой информации – 1,2 млрд рублей.На сферы национальной экономики будет выделено 73,2 млрд рублей, на ЖКХ – 29,8 млрд рублей. Порядка 41,5 млрд рублей планируется потретить на модернизацию и содержание дорог.Инвестиции и капитальный ремонтНа мероприятия Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта за счет средств федерального бюджета, бюджета Крыма и инфраструктурных бюджетных кредитов запланированы расходы капитального характера: на 2025 год – порядка 13 млрд рублей (260 объектов), на 2026 год – 2,3 млрд рублей (47 объектов), на 2027 год – 1 млрд рублей (26 объектов).Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что продажа национализированного имущества принесла в бюджет 4,5 миллиарда рублей. Всего в Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:48 дворов отремонтируют в Алуште до конца годаВ крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крымский бюджет, новости крыма, крым, доходы