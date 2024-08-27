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В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов
В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов
В Крыму с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T12:45
2024-08-27T12:56
владимир константинов
национализация в крыму
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов. По его словам, основная работа уже завершена. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам. Как отметил Константинов, в национализации имущества "все не так просто": недружественно настроенные в отношении России персоны наловчились прятать свою собственность, оформляя ее на других людей. Однако, по словам председателя Госсовета РК, "такие фокусы им не помогают". Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализированоНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуВ Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского
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владимир константинов, национализация в крыму, крым, новости крыма, украина, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов

В Крыму с начала года национализировали более 300 объектов украинских олигархов

12:45 27.08.2024 (обновлено: 12:56 27.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Это жилые и нежилые помещения, иные сооружения и конструкции, ранее принадлежавшие гражданам и юридическим лицам, совершающим в отношении России недружественные действия", - уточнил он.
По его словам, основная работа уже завершена. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.
Как отметил Константинов, в национализации имущества "все не так просто": недружественно настроенные в отношении России персоны наловчились прятать свою собственность, оформляя ее на других людей. Однако, по словам председателя Госсовета РК, "такие фокусы им не помогают".

"Мы не остановимся, пока не очистим Крым от любых, даже самых незначительных объектов, владельцы которых причастны к убийствам наших солдат, преследованию и издевательствам над русскими людьми", - добавил Константинов.

Национализация в Крыму

В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир КонстантиновНационализация в КрымуКрымНовости КрымаУкраинаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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