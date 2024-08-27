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В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов

В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов

В Крыму с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T12:45

2024-08-27T12:45

2024-08-27T12:56

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов. По его словам, основная работа уже завершена. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам. Как отметил Константинов, в национализации имущества "все не так просто": недружественно настроенные в отношении России персоны наловчились прятать свою собственность, оформляя ее на других людей. Однако, по словам председателя Госсовета РК, "такие фокусы им не помогают". Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализированоНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуВ Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского

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