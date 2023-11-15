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В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского
В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского - РИА Новости Крым, 15.11.2023
В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского
Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в южнобережном поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T12:03
2023-11-15T12:53
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игорь коломойский
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в южнобережном поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, лот включает 37 объектов, в том числе центр водного спорта. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.Ранее в Крыму была продана на аукционе ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.Национализация в Крыму Ранее в Крыму уже прошли восемь аукционов по продаже национализированного имущества, украинских олигархов и политиков, включая Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. Также в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей. По информации Владимира Константинова, среди проданных лотов были объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). По сообщению Минимущества, участвовать в торгах может любой желающий. Начальная стоимость лотов определяется независимой оценкой имущества в соответствии с законодательством РФ. Спикер крымского парламента ранее заявлял, что деньги, как и средства от проданного ранее национализированного имущества, планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также — на развитие городов и районов республики. Специальная комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.
https://crimea.ria.ru/20231009/skolko-stoit-kvartira-zelenskikh-v-yalte-i-pochemu-tak-dorogo-1131960236.html
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крым, новости крыма, новости, игорь коломойский, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, партенит
В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского

В Крыму продадут бывшее имущество олигарха Коломойского за 400 млн рублей

12:03 15.11.2023 (обновлено: 12:53 15.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в южнобережном поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик" – центра отдыха "Европа" в поселке Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
По словам спикера крымского парламента, лот включает 37 объектов, в том числе центр водного спорта.
В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.
Ранее в Крыму была продана на аукционе ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.

Национализация в Крыму

Ранее в Крыму уже прошли восемь аукционов по продаже национализированного имущества, украинских олигархов и политиков, включая Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.
Также в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей.
По информации Владимира Константинова, среди проданных лотов были объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
По сообщению Минимущества, участвовать в торгах может любой желающий. Начальная стоимость лотов определяется независимой оценкой имущества в соответствии с законодательством РФ.
Спикер крымского парламента ранее заявлял, что деньги, как и средства от проданного ранее национализированного имущества, планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также — на развитие городов и районов республики.
Специальная комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.
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