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Семь человек погибли в результате авиакатастрофы в США и 19 пострадали

Семь человек погибли в результате авиакатастрофы в США и 19 пострадали - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Семь человек погибли в результате авиакатастрофы в США и 19 пострадали

Семь человек погибли в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, включая шестерых людей, находившихся в самолете, а также одного РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T21:02

2025-02-01T21:02

2025-02-01T21:02

авиакатастрофа

сша

самолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Семь человек погибли в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, включая шестерых людей, находившихся в самолете, а также одного жителя города, еще 19 получили ранения, заявила мэр Шерелл Паркер.Паркер добавила, что еще 19 человек пострадали в результате инцидента и находятся в больницах."Но опять же, это не высечено на камне", - отметила она, указав на возможный рост числа жертв и пострадавших.Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Как заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум, все они погибли.Как сообщил представитель компании - владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд, самолет перевозил девочку, которая прилетела в США за жизненно важным лечением и должна была вернуться обратно в Мексику. Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий.По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.Это второе за два дня крупное авиационное ЧП в США. В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, добавил американский лидер.Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Инна Волянская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, сша, самолет, происшествия, в мире, новости