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Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов
Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов
Новый учебный корпус Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, который строят в Симферополе, будет готов в первой половине 2026 года. Об этом... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T16:32
2025-03-07T16:32
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симферополь
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Новый учебный корпус Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, который строят в Симферополе, будет готов в первой половине 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.Сейчас строители укладывают наружные стены первого этажа и подготавливают их к отделке. На втором этаже идут монолитные работы. После этого специалисты приступят к прокладке вентиляции и электроснабжения.Подрядчик обещает закончить работы в срок – сдать объект планируется в первой половине 2026 года.Как ранее сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, работа ведется в рамках системного сокращения долгостроев в стране. Финансирование осуществляется по программе социально-экономического развития Республики Крым и СевастополяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовкиЧто ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваКак в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах
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крым, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), высшее образование, высшее образование в крыму, общество, студенты, новости крыма
Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов

Новый корпус Крымского федерального университета откроют в Симферополе в 2026 году

16:32 07.03.2025
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтроительство нового корпуса КФУ в Симферополе
Строительство нового корпуса КФУ в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Новый учебный корпус Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, который строят в Симферополе, будет готов в первой половине 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтроительство нового корпуса КФУ в Симферополе
Строительство нового корпуса КФУ в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Строительство нового корпуса КФУ в Симферополе
Сейчас строители укладывают наружные стены первого этажа и подготавливают их к отделке. На втором этаже идут монолитные работы. После этого специалисты приступят к прокладке вентиляции и электроснабжения.

"Шестиэтажный корпус площадью более 7500 квадратных метров позволит вместить порядка 720 студентов и 230 сотрудников. В новом здании появятся современные лекционные аудитории, конференц-зал на 160 человек и зоны отдыха", уточнили в университете.

Подрядчик обещает закончить работы в срок – сдать объект планируется в первой половине 2026 года.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтроительство нового корпуса КФУ в Симферополе
Строительство нового корпуса КФУ в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Строительство нового корпуса КФУ в Симферополе
Как ранее сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, работа ведется в рамках системного сокращения долгостроев в стране. Финансирование осуществляется по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя
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