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Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов

Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов

Новый учебный корпус Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, который строят в Симферополе, будет готов в первой половине 2026 года. Об этом... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T16:32

2025-03-07T16:32

2025-03-07T16:32

крым

симферополь

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Новый учебный корпус Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, который строят в Симферополе, будет готов в первой половине 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.Сейчас строители укладывают наружные стены первого этажа и подготавливают их к отделке. На втором этаже идут монолитные работы. После этого специалисты приступят к прокладке вентиляции и электроснабжения.Подрядчик обещает закончить работы в срок – сдать объект планируется в первой половине 2026 года.Как ранее сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, работа ведется в рамках системного сокращения долгостроев в стране. Финансирование осуществляется по программе социально-экономического развития Республики Крым и СевастополяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовкиЧто ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваКак в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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