Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов
Новый корпус Крымского федерального университета откроют в Симферополе в 2026 году
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтроительство нового корпуса КФУ в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Новый учебный корпус Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, который строят в Симферополе, будет готов в первой половине 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтроительство нового корпуса КФУ в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Строительство нового корпуса КФУ в Симферополе
Сейчас строители укладывают наружные стены первого этажа и подготавливают их к отделке. На втором этаже идут монолитные работы. После этого специалисты приступят к прокладке вентиляции и электроснабжения.
"Шестиэтажный корпус площадью более 7500 квадратных метров позволит вместить порядка 720 студентов и 230 сотрудников. В новом здании появятся современные лекционные аудитории, конференц-зал на 160 человек и зоны отдыха", уточнили в университете.
Подрядчик обещает закончить работы в срок – сдать объект планируется в первой половине 2026 года.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтроительство нового корпуса КФУ в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Строительство нового корпуса КФУ в Симферополе
Как ранее сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, работа ведется в рамках системного сокращения долгостроев в стране. Финансирование осуществляется по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя
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