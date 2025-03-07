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В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список
В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список
За 2025 год в Керчи планируют привести в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах. Об этом в Telegram-канале рассказал глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. За 2025 год в Керчи планируют привести в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах. Об этом в Telegram-канале рассказал глава администрации города Олег Каторгин.Он отметил, что "Крымавтодор" приступил к грейдированию грунтовых дорог с 1 марта. За неделю пройдено 10 километров покрытия в Мичурино и в районе улицы Комарова. Со временем количество бригад увеличат. Скоро дорожники приступят к работам в переулках 8 Марта, Абрикосовом, Урожайном, Миндальном, Прогрессивном и других, добавил Каторгин. Всего более 200 километров гравийных дорог планируется грейдировать до конца года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаДорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановленаКогда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
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В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список
В Керчи до конца года приведут в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. За 2025 год в Керчи планируют привести в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах. Об этом в Telegram-канале рассказал глава администрации города Олег Каторгин.
"На этот год намечена большая работа по приведению в порядок дорог без асфальтового покрытия. Работы затронут около 400 улиц. Сейчас работает 2 бригады с привлечением грейдеров, экскаватора-погрузчика и самосвала", – написал мэр.
Он отметил, что "Крымавтодор" приступил к грейдированию грунтовых дорог с 1 марта. За неделю пройдено 10 километров покрытия в Мичурино и в районе улицы Комарова. Со временем количество бригад увеличат.
Скоро дорожники приступят к работам в переулках 8 Марта, Абрикосовом, Урожайном, Миндальном, Прогрессивном и других, добавил Каторгин. Всего более 200 километров гравийных дорог планируется грейдировать до конца года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
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