Рейтинг@Mail.ru
В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250307/v-kerchi-privedut-v-poryadok-gruntovye-dorogi-na-400-ulitsakh---spisok-1144739933.html
В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список
В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список
За 2025 год в Керчи планируют привести в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах. Об этом в Telegram-канале рассказал глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T18:00
2025-03-07T18:00
крым
новости крыма
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
керчь
олег каторгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144740258_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0ac8ae1882267c2c89e0da9a2b851cff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. За 2025 год в Керчи планируют привести в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах. Об этом в Telegram-канале рассказал глава администрации города Олег Каторгин.Он отметил, что "Крымавтодор" приступил к грейдированию грунтовых дорог с 1 марта. За неделю пройдено 10 километров покрытия в Мичурино и в районе улицы Комарова. Со временем количество бригад увеличат. Скоро дорожники приступят к работам в переулках 8 Марта, Абрикосовом, Урожайном, Миндальном, Прогрессивном и других, добавил Каторгин. Всего более 200 километров гравийных дорог планируется грейдировать до конца года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаДорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановленаКогда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144740258_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_df6e2b995946e80efc685c4414d75ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, керчь, олег каторгин
В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список

В Керчи до конца года приведут в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах – власти

18:00 07.03.2025
 
© Олег КаторгинГрейдирование дорог в Крыму
Грейдирование дорог в Крыму
© Олег Каторгин
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. За 2025 год в Керчи планируют привести в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах. Об этом в Telegram-канале рассказал глава администрации города Олег Каторгин.
"На этот год намечена большая работа по приведению в порядок дорог без асфальтового покрытия. Работы затронут около 400 улиц. Сейчас работает 2 бригады с привлечением грейдеров, экскаватора-погрузчика и самосвала", – написал мэр.
Он отметил, что "Крымавтодор" приступил к грейдированию грунтовых дорог с 1 марта. За неделю пройдено 10 километров покрытия в Мичурино и в районе улицы Комарова. Со временем количество бригад увеличат.
Скоро дорожники приступят к работам в переулках 8 Марта, Абрикосовом, Урожайном, Миндальном, Прогрессивном и других, добавил Каторгин. Всего более 200 километров гравийных дорог планируется грейдировать до конца года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в села
Дорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановлена
Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
 
КрымНовости КрымаРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуКерчьОлег Каторгин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Крымский мост сейчас: ситуация с пробками к вечеру пятницы
19:01В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети
18:54Обострение в Сирии: МИД России сделал заявление
18:31В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
18:13Россия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп
18:00В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список
17:49Пожар возле цирка в центре Симферополя – что известно
17:40Семибалльные пробки сковали центр Симферополя
17:23Погибли два молодых парня: стала известна причина ДТП под Судаком
17:11Очередь на Крымском мосту продолжает расти
17:03Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
16:59Летел на красный: подробности ДТП с такси и велосипедистом в Симферополе
16:32Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов
16:10Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Судаком
15:46Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу
15:21Цены к 8 Марта: сколько придется потратить на букет в Крыму
15:07В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС
15:00Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты
14:50Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери
14:38На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в села
Лента новостейМолния