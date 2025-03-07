https://crimea.ria.ru/20250307/v-kerchi-privedut-v-poryadok-gruntovye-dorogi-na-400-ulitsakh---spisok-1144739933.html

В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список

В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список

За 2025 год в Керчи планируют привести в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах. Об этом в Telegram-канале рассказал глава администрации города Олег... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T18:00

2025-03-07T18:00

2025-03-07T18:00

крым

новости крыма

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

керчь

олег каторгин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144740258_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0ac8ae1882267c2c89e0da9a2b851cff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. За 2025 год в Керчи планируют привести в порядок грунтовые дороги почти на 400 улицах. Об этом в Telegram-канале рассказал глава администрации города Олег Каторгин.Он отметил, что "Крымавтодор" приступил к грейдированию грунтовых дорог с 1 марта. За неделю пройдено 10 километров покрытия в Мичурино и в районе улицы Комарова. Со временем количество бригад увеличат. Скоро дорожники приступят к работам в переулках 8 Марта, Абрикосовом, Урожайном, Миндальном, Прогрессивном и других, добавил Каторгин. Всего более 200 километров гравийных дорог планируется грейдировать до конца года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаДорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановленаКогда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, керчь, олег каторгин