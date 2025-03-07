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Погибли два молодых парня: стала известна причина ДТП под Судаком - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Погибли два молодых парня: стала известна причина ДТП под Судаком
Погибли два молодых парня: стала известна причина ДТП под Судаком - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Погибли два молодых парня: стала известна причина ДТП под Судаком
В столкновении легковушки и большегруза под Судаком погибли молодые люди 2006 и 2007 годов рождения, причиной аварии стал обгон. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T17:23
2025-03-07T17:23
ситуация на дорогах крыма
дтп
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В столкновении легковушки и большегруза под Судаком погибли молодые люди 2006 и 2007 годов рождения, причиной аварии стал обгон. Об этом сообщают Госавтоинспекция Крыма и прокуратура республики.В пятницу на автодороге Грушевка – Судак Lada Priora столкнулась с грузовиком Renault. В результате аварии погибли два человека.Как указали в прокуратуре Крыма, водитель легкового авто совершал обгон машин, но не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом.По данным ГАИ республики, погибшие – водитель Lada Priora 2006 года рождения и пассажир легковушки 2007 года рождения.Ход проверки по факту ДТП контролирует прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянииСтолкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человекСтали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Погибли два молодых парня: стала известна причина ДТП под Судаком

В столкновении легковушки и фуры под Судаком погибли двое молодых людей – прокуратура

17:23 07.03.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПод Судаком легковушка столкнулась с грузовиком
Под Судаком легковушка столкнулась с грузовиком
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В столкновении легковушки и большегруза под Судаком погибли молодые люди 2006 и 2007 годов рождения, причиной аварии стал обгон. Об этом сообщают Госавтоинспекция Крыма и прокуратура республики.
В пятницу на автодороге Грушевка – Судак Lada Priora столкнулась с грузовиком Renault. В результате аварии погибли два человека.
"По предварительной информации, водитель легковушки совершал обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом, двигавшемся во встречном направлении", - рассказали подробности в надзорном ведомстве.
Как указали в прокуратуре Крыма, водитель легкового авто совершал обгон машин, но не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом.
По данным ГАИ республики, погибшие – водитель Lada Priora 2006 года рождения и пассажир легковушки 2007 года рождения.
Ход проверки по факту ДТП контролирует прокуратура.
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